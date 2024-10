Shinobi: il ninja di SEGA sbarca al cinema

Universal e SEGA hanno annunciato lo sviluppo di un adattamento cinematografico della serie di videogiochi Shinobi.

Sam Hargrave, regista di Extraction con Chris Hemsworth, dirigerà il film, mentre Ken Kobayashi si occuperà della sceneggiatura (via IGN US).

Advertisement

La serie Shinobi, lanciata originariamente nelle sale giochi nel 1987 (ma che trovate anche su Amazon), segue le avventure del ninja Joe Musashi nella sua lotta contro il male.

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Con 14 giochi all'attivo, Musashi è diventato uno dei personaggi di punta di SEGA. Recentemente, l'azienda ha anche annunciato lo sviluppo di un nuovo capitolo della serie.

Questo adattamento si inserisce nel trend crescente di trasposizioni cinematografiche di videogiochi.

Sebbene i dettagli sulla trama e sul cast di Shinobi non siano ancora stati rivelati, l'attesa per questo adattamento è già alta tra i fan della serie.

La scelta di un regista esperto in film d'azione come Hargrave suggerisce che il film punterà a catturare lo spirito action-packed dei giochi originali.

Universal ha già ottenuto un enorme successo con Super Mario Bros. Il Film, diventato il secondo maggiore incasso del 2023 e l'adattamento videoludico di maggior successo di sempre.

Anche altre IP SEGA hanno avuto fortuna sul grande schermo, come dimostra il successo della serie di film su Sonic the Hedgehog per Paramount Pictures.

Non a caso, tra i produttori di Shinobi figura Toru Nakahara, già produttore dei film di Sonic e della serie spin-off su Knuckles.

Questo trend riflette la crescente popolarità dei videogiochi come fonte di proprietà intellettuali per l'industria cinematografica.

Le case di produzione cercano di sfruttare le fanbase già consolidate di queste serie per creare nuovi franchise di successo sul grande schermo.

Speriamo solo che Shinobi non faccia la fine di Borderlands, uno dei flop di quest'anno per quanto riguarda le trasposizioni da videogioco a film.

Così come anche il prossimo film dedicato a Minecraft, il quale non promette davvero nulla di buono.