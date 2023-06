Shadows of the Damned Remaster torna in azione nel nuovo video gameplay

Pochi istanti fa si è ufficialmente concluso il Grasshopper Direct 2023, l'ultima presentazione dello studio di sviluppo in cui erano stati promessi nuovi aggiornamenti sull'edizione Remastered di Shadows of the Damned.

L'action di culto realizzato in collaborazione tra Shinji Mikami — il papà di Resident Evil (trovate il remake di RE4 su Amazon) — e Suda51 si era infatti rivelato uno dei clamorosi protagonisti a sorpresa dell'ultimo Devolver Direct, quando è stato presentato con un folle trailer durante il pre-show.

Un vero e proprio ritorno a sorpresa dopo 12 anni, che l'evento ci ha permesso di vedere in azione con alcune brevissime sequenze di gameplay: vi allegheremo il nuovo trailer qui di seguito.

Sfortunatamente, i dettagli su questo nuovo progetto sono davvero ridotti all'osso, ma il filmato ci ha svelato che dovrebbe essere atteso da tutti i fan su console e PC.

Grasshopper ha infatti svelato che Shadows of the Damned Remastered uscirà "probabilmente" su tutte le piattaforme attuali. L'edizione rimasterizzata potrebbe dunque non rivelarsi una semplice esclusiva next-gen, ma arrivare anche su Switch, sempre che tutto vada per il verso giusto.

È plausibile che possa essere rilasciato anche su PS4 e Xbox One, anche se il riferimento alle "piattaforme attuali" potrebbe lasciare gli appassionati con qualche dubbio.

Non ci resta che attendere i consueti tempi di sviluppo e scoprire come si evolverà la situazione: al momento, purtroppo, non è stata annunciata alcuna finestra di lancio.

Così come non sono arrivate neanche particolari novità sul remake di Lollipop Chainsaw: il team di sviluppo ha semplicemente confermato che è in produzione e di aspettare che venga svelato il nome ufficiale del progetto.

Non è stato inoltre chiarito se Shinji Mikami darà o meno un contributo per la rimasterizzazione dell'opera: ricordiamo che il leggendario autore videoludico ha recentemente lasciato la sua Tango Gameworks, dopo ben 12 anni.