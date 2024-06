Shadow of the Erdtree ha ora una modalità facile (gratis, ma non ufficiale)

Il contenuto scaricabile di Elden Ring, ossia Shadow of the Erdtree, si è rivelato molto più difficile del gioco base.

Il DLC del noto souls di FromSoftware (che trovate in bundle su Amazon) non è quindi un'esperienza da affrontare alla leggera.

Advertisement

Del resto, in parecchi si sono lamentati del livello di difficoltà, tanto da dare il via a un'ondata di recensioni negative.

Il contenuto scaricabile è piuttosto difficile, visto che mette in scena i boss più difficili che From abbia mai creato. Lo studio non abbasserà la difficoltà del gioco per attirare l'attenzione, ma a quanto pare i modder hanno preso in mano la situazione (via Tech4Gamers).

Difatti, alcuni fan piuttosto volenterosi hanno creato una vera e propria modalità facile per Shadow of the Erdtree.

La mod "Easy Shadow of the Erdtree", come suggerisce il nome, è stata progettata per rendere il DLC più facile per tutti coloro che hanno problemi con i boss, e non solo. Potete scaricarla gratuitamente da questo indirizzo.

Lo scopo principale di questa mod è far sì che i fan possano godersi il gioco e imparare i pattern d'attacco dei boss senza dover riavviare continuamente.

Il danno dei nemici è stato ridotto del 35%, il che rappresenta un'enorme diminuzione rispetto al rateo base.

Dato che le mod sono limitate alla sola versione PC, i giocatori di console non possono fare nulla per ora per quanto riguarda la difficoltà di Shadow of the Erdtree.

Restando in tema, se siete alle prese con Elden Ring: Shadow of the Erdtree e state piangendo lacrime di sangue, un'altra mod offre gratuitamente ogni singolo oggetto di gioco, abbassando la difficoltà.

Ma non solo: dopo le critiche per una difficoltà troppo elevata, Bandai Namco offre un prezioso - anche se un po' scontato - consiglio per i fan di Shadow of the Erdtree: ecco di cosa si tratta.