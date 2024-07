Sette anni e mezzo dopo il lancio, arriverà un nuovo accessorio ufficiale per Switch

Un obiettivo della vita di tutti dovrebbe essere affrontare le imposizioni e le aspettative altrui come fa Nintendo – che, mentre il mondo intero sta aspettando novità sulla sua prossima console, ha appena annunciato un nuovo accessorio ufficiale per Nintendo Switch in arrivo il prossimo ottobre. Ossia, sette anni e mezzo dopo il lancio della console.

Nello specifico, si tratta di uno stand verticale per la ricarica dei Joy-Con, cosa che sarà finalmente possibile con una soluzione ufficiale.

Negli anni, infatti, sono arrivati tantissimi prodotti affini di terze parti, con i quali un po' tutti ci siamo arrangiati (anche se c'è da dire che molti erano di ottima qualità!) per tenere i Joy-Con a portata e pronti all'uso.

Lo Stand di ricarica duo, questo il nome scelto da Nintendo, è compatibile sia con i Joy-Con che con i controller NES disponibili per gli abbonati a Nintendo Switch Online, ai quali in effetti potrebbe fare particolarmente comodo.

La logica è la stessa del Joy-Con grip normale (lo trovate su Amazon): si fanno scorrere i controller sulle ghiere laterali e si collega un cavo per la ricarica, in modo che possano rimanere alimentati fintanto che sono attaccati al supporto.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il lancio del prodotto è atteso per il 17 ottobre prossimo.

Per la nuova console Nintendo, invece, dovremmo avere novità entro la fine dell'anno fiscale, che si chiuderà il 31 marzo 2025. Da lì, poi, bisognerà capire quando sarà lanciata.

Ora come ora, abbiamo solo indiscrezioni e nessuno sbilanciamento ufficiale dalla casa di Kyoto, che comprensibilmente non ha nessuna fretta: dopotutto ha appena annunciato nuovi giochi e la sua Switch continua a vendere come il pane, sul mercato di casa e non.