Nintendo svela ufficialmente Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club

Nei giorni scorsi, Nintendo ha lanciato indizi su Emio, un misterioso videogioco a tinte oscure che oggi è stato ufficialmente svelato. Dovremmo dire, insomma, che il mistero è risolto, ma nella realtà dei fatti è appena cominciato.

Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club sarà infatti un thriller a tinte oscure in cui dovremo risolvere un mistero, vestendo i panni di un assistente detective dell'Agenzia Investigativa Utsugi, affiancando la polizia.

Advertisement

Ci ritroveremo a tu per tu con un omicidio e dovremo valutare indizi e testimonianze per capire come risolvere il giallo, che coinvolgerà quelli che sono definiti come «raccapriccianti eventi».

Sarà un novo assassino che sta emulando un celebre killer del passato che uccideva proprio nel modo che vedremo nel gioco, o forse è davvero lui e ha deciso di tornare in azione dopo diciotto anni?

Come svelato da Nintendo nell'annuncio ufficiale:

«In Emio – L’uomo che sorride: Famicom Detective Club, uno studente è stato trovato morto in modo agghiacciante, con la testa coperta da un sacchetto di carta su cui è disegnata una inquietante faccia sorridente. Questo volto angosciante ha una somiglianza sorprendente con un indizio presente in una serie di omicidi irrisolti, avvenuti 18 anni prima, così come Emio (l'uomo che sorride), un assassino di leggende metropolitane che si dice regali alle sue vittime 'un sorriso eterno'.

Nel video, inoltre, possiamo vedere il produttore della serie Yoshio Sakamoto che ci introduce cosa possiamo aspettarci dalla sceneggiatura e dallo stile di Emio.

È la prima volta dopo 35 anni che arriva un nuovo episodio per Famicom Detective Club: i precedenti erano stati Famicom Detective Club: The Missing Heir e Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind.

L'appuntamento con Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club è fissato per il 29 agosto su Nintendo Switch.