Ma quale Switch 2? Switch batte ancora PS5 in Giappone

Ormai le chiacchiere su una console erede di Nintendo Switch, che peraltro potrà essere prodotta da subito nelle unità richieste dal mercato, sono diventate costanti.

Eppure, Nintendo Switch sembra ancora piuttosto in salute, per una console alla fine del suo ciclo vitale. Sappiamo che la prossima macchina Nintendo sarà svelata entro la fine dell'anno fiscale (attesa per il 31 marzo 2025), ma i numeri che arrivano dal Giappone, riportati dalla rivista Famitsu, ci mostrano ancora uno strapotere dell'ibrida della grande N sul mercato di casa.

Certo, il mercato giapponese è solo una parte di quello globale e storicamente i marchi più forti sono proprio quelli che giocano in casa, come Nintendo e PlayStation.

Considerando però che sono passati oltre sette anni dal debutto di Switch, fa un certo effetto vedere che Switch con le sue varie versioni ha venduto nella settimana di fine giugno oltre 38mila unità. Di contro, PS5 nel cuore del suo ciclo vitale (ma in un anno di uscite così così) ha raccolto poco meno di 23 mila unità.

Sul fronte dei giochi la cosa si fa ancora più notevole, considerando che la top 10 è tutta a tema Nintendo Switch, eccezion fatta per l'arrivo di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che il pubblico giapponese sta scegliendo di giocare soprattutto su PS5.

Sembra insomma che il recente Nintendo Direct abbia sortito un deciso effetto – e anche che Luigi's Mansion 2 HD sia particolarmente amato, visto l'ottimo esordio.

Di seguito le classifiche complete.

Le console più vendute in Giappone

(24-30 giugno)

Switch OLED – 26,476 unità PS5 – 19,661 Switch Lite – 7,721 Switch – 4,008 PS5 Digital Edition – 3,169 Xbox Series X – 771 Xbox Series S – 187 PS4 – 292

I giochi più venduti in Giappone

(24-30 giugno) - Vendite della settimana/Vendite dal lancio

[NSW] Luigi’s Mansion 2 HD – 88,425 unità / Nuova uscita [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 8,977 / 7,815,790 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 7,473 / 5,884,212 [PS5] Elden Ring SHadow of the Erdtree Edition – 6,993 / 31,005 [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door – 6,457 / 193,142 [NSW] Minecraft – 5,037 / 3,554,008 [NSW] Luigi’s Mansion 3 – 4,438 / 994,862 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru – 4,367 / 1,076,481 [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 3,807 / 1,877,772 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 3,679 / 5,532,620

Il successo di Switch, insomma, è stato tutt'altro che a coda breve: uscita a marzo 2017, accompagnata da una perla come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l'ibrida di casa Nintendo non ha mai puntato sulla forza bruta, ma sull'unicità e sulle idee per il gameplay delle sue esclusive.

Un approccio che il mercato ha decisamente premiato – e continua a premiare.