Set LEGO PAC-MAN Arcade in preorder! Acquistatelo ora!

Perfetto per tutti gli amanti dei classici da sala giochi anni '80, il nuovo set LEGO Icons PAC-MAN Arcade vi permetterà di ricreare il famoso gioco, ritenuto uno dei più influenti di tutti i tempi. Il prodotto, disponibile dal prossimo 4 giugno, è attualmente in preorder su LEGO Store al prezzo di 269,99€.

Il modello completo, costituito da 2.651 pezzi, è ricco di dettagli e funzioni retrò, come un joystick a 4 direzioni e una gettoniera luminosa. Potrete far girare la maniglia per attivare un labirinto meccanico che emula l'inseguimento tra PAC-MAN, BLINKY e CLYDE, o aprire il pannello posteriore per osservare il meccanismo.

Il set include anche un'ambientazione arcade anni '80, con una minifigure di un giocatore e una vetrina con i personaggi rotanti. Il cabinato di PAC-MAN, che, purtroppo, ricordiamo che non può funzionare come il videogioco originale, misura 32 cm di altezza, 25 cm di larghezza e 17 cm di profondità.

Descrivendo il processo di progettazione del nuovo set, Sven Franic, LEGO Designer, ha commentato: "Essendo un'icona culturale degli ultimi 40 anni, è stato un piacere portare PAC-MAN in vita con i mattoncini. Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per dare vita a esperienze di gioco classiche. Il nostro team di talentuosi designer ha lavorato instancabilmente per catturare e portare in forma di mattoncini l'essenza dell'amato arcade di PAC-MAN, da PAC-MAN stesso all'ambiente colorato e labirintico in cui si muove. Ogni dettaglio è stato attentamente considerato e realizzato, dando vita a una creazione LEGO unica nel suo genere che cattura la magia del gioco originale aggiungendo un nuovo tocco giocoso e un paio di Easter Egg - in vero stile videoludico. Siamo entusiasti di condividere questa incredibile costruzione con il mondo e non vediamo l'ora di vedere la gioia dei fan di tutte le età".

Siamo sicuri che questo bellissimo set andrà letteralmente a ruba, quindi vi consigliamo di ordinarlo il prima possibile. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.