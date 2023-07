Sennheiser HD 599 tornano al prezzo più basso di sempre per il Prime Day!

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate le cuffie Sennheiser HD 599, che potete portarvi a casa a soli 79,99€, con uno sconto del 50% sul prezzo più basso recente di 159,74€.

Le cuffie Sennheiser HD 599 sono riconosciute per la loro superba qualità del suono, la quale è resa possibile dalla tecnologia esclusiva E.A.R. (Ergonomic Acoustic Refinement), che garantisce un suono che è sia naturale che equilibrato. Il design aperto e circumaurale di queste cuffie offre un'esperienza acustica ampia, che vi permette di immergervi totalmente nella musica.

Un altro aspetto notevole delle cuffie Sennheiser HD 599 è il comfort. Grazie ai padiglioni auricolari rivestiti in velluto e un archetto imbottito, queste cuffie assicurano una vestibilità confortevole e flessibile, rendendole ideali per sessioni di ascolto di lunga durata.

Ma l'attenzione ai dettagli non si ferma qui. Le cuffie Sennheiser HD 599 sono inoltre dotate di due cavi rimovibili. Il primo cavo è lungo 3 metri e presenta un connettore jack da 6,3 mm, perfetto per l'utilizzo con impianti stereo di alta qualità o altri dispositivi audio professionali. L'altro cavo, più corto e dotato di un connettore jack da 3,5 mm, misura 1,2 metri ed è ideale per l'uso con smartphone, tablet e altri dispositivi portatili.

