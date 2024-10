SEGA compie 60 anni ma il regalo lo fa a voi: c'è un gioco gratis (e non solo) da riscattare subito

SEGA ha deciso di celebrare i suoi 60 anni di vita offrendovi un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

L'azienda nipponica ha deciso di selezionare per voi l'intrigante NiGHTS Into Dreams, un vero e proprio classico che potrete riscattare su PC tramite Steam per un periodo brevissimo di tempo.

Advertisement

Ecco la descrizione di NiGHTS Into Dreams, per i giocatori più giovani:

«Immergetevi nel mondo dei sogni e volate in un’avventura unica nei panni di NiGHTS in questo remake dell'amato classico per Saturn. Collezionate le Ideya, orbi colorati che racchiudono i sogni, accumulate punti e affrontate boss temibili per aiutare Elliot e Claris a salvare Nightopia dalla minaccia di Wizeman il Malvagio.»

Con grafica migliorata, obiettivi, classifiche e contenuti giocabili da Christmas NiGHTS, questo titolo iconico ritorna più spettacolare che mai dopo il lancio originale su SEGA Saturn.

La versione che scaricherete è, infatti, quella onirica in HD, in cui NiGHTS prende vita come mai prima d'ora, con grafica in alta definizione e in widescreen, per un’esperienza di gioco rinnovata nei suoi sette sogni originali.

Dovrete essere veloci per riscattare NiGHTS Into Dreams, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' all'interno di un momento in cui SEGA sta celebrando i suoi 60 anni.

Visitando il sito ufficiale, infatti, potrete registrarvi e scaricare NiGHTS su Steam e, nelle prossime settimane, anche wallpaper, avatar e altri contenuti gratis relativi a tutti i franchise di SEGA.

Da questo momento potete dunque giocarlo per tutto il tempo che volete senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito è scaricarlo velocemente prima che finisca la promozione.

Parlando di SEGA, l'azienda ha lanciato ora Sonic x Shadow Generations che sembra essere una rievocazione ottima del titolo uscito qualche generazione fa, e che potete acquistare al miglior prezzo su Amazon.