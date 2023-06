Sedia gaming Corsair T1 oggi con uno sconto del 18%!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, lunedì 12 giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la sedia gaming Corsair T1 2018, che attualmente potete portarvi a casa a soli 229,99€, rispetto agli usuali 279,99€ di listino, per un risparmio reale di 50€ e uno sconto del 17,85%.

La sedia gaming Corsair T1 unisce comfort, flessibilità e durabilità. Ispirata ai sedili sportivi, offre supporto ottimale per le sessioni di gioco più intense. La sua struttura telaio in acciaio estesa lungo base e schienale assicura resistenza nel tempo, mentre i braccioli 4D sono completamente regolabili in altezza e posizione.

La sedia gaming Corsair T1 si muove con fluidità grazie alle ruote girevoli stile rollerblade, adatte a quasi tutte le superfici, mentre l'altezza del sedile può essere modificata con un range di movimento di 85 mm, mantenendo la posizione grazie al sollevamento a gas di classe 4.

Lo schienale della sedia gaming Corsair T1 è reclinabile fino a 180° per momenti di relax, mentre l'angolo di inclinazione regolabile fino a 10° permette di trovare la postura perfetta. Infine, i comodi cuscini regolabili avvolti in tessuto in microfibra supportano la zona cervicale e lombare.

