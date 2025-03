Secondo il direttore del mocap di The Witcher 3 l'IA non sostituirà gli attori reali «tanto presto»

Il dibattito sull'intelligenza artificiale nel settore videoludico si fa sempre più acceso mentre lo sciopero degli attori SAG-AFTRA prosegue senza segni di cedimento.

La protezione contro l'uso improprio dell'IA rappresenta uno dei nodi più controversi della vertenza che oppone i professionisti del doppiaggio e del motion capture alle grandi case di produzione.

Nonostante le rassicurazioni di alcuni esperti del settore sulla insostituibilità della performance umana, le trattative continuano a incontrare ostacoli significativi, con un'industria che sembra determinata a mantenere ampia libertà nell'implementazione di tecnologie di replicazione digitale delle performance attoriali.

Steve Kniebihly, direttore di performance capture che vanta collaborazioni prestigiose come Heavy Rain, i DLC di The Witcher 3 (che trovate su Amazon) e Resident Evil Village, ha espresso una posizione chiara in un'intervista a Entertainment Weekly.

«Non c'è dubbio che l'industria stia attraversando un momento difficile», ha dichiarato, riferendosi ai numerosi licenziamenti e tagli di budget che hanno colpito anche studi di successo.

«Licenziamenti, tagli al budget e incertezza hanno reso chiaro che nulla è garantito, nemmeno per gli studi di successo. Per me, ciò che rende questo lavoro interessante fin dall’inizio è quella strana e intangibile alchimia tra un attore e un regista. È la fiducia al centro di quella relazione che spinge tutti a dare il meglio di sé e crea qualcosa che è più della somma delle sue parti. E questo non lo otterrò dall’intelligenza artificiale tanto presto.»

Secondo Kniebihly, ciò che rende veramente speciale il lavoro nel campo videoludico è quindi «quella strana, intangibile chimica tra un attore e un regista».

La fiducia reciproca alla base di questo rapporto professionale è, secondo l'esperto, l'elemento che spinge tutti a dare il massimo, creando un risultato superiore alla somma delle singole parti.

Una dinamica che l'intelligenza artificiale non sarebbe in grado di replicare nell'immediato futuro, come sottolinea con convinzione Kniebihly.

Nonostante queste rassicurazioni, le case di produzione sembrano intenzionate a difendere strenuamente la possibilità di sviluppare simulacri digitali basati su performance umane. Le trattative tra SAG-AFTRA e l'industria sono in corso da quando lo sciopero è iniziato nel 2024, ma il sindacato si dichiara insoddisfatto delle concessioni offerte dai grandi editori.

Mentre lo stallo persiste, alcuni attori iscritti a SAG-AFTRA continuano a lavorare con contratti non sindacalizzati, ma molti hanno scelto di sospendere tale attività fino alla risoluzione dello sciopero.

Un caso emblematico è quello di Emeri Chase, voce del personaggio Soldier 11 in Zenless Zone Zero, recentemente sostituita nel ruolo.

Senza contare che c'è chi pensa che con le IA si possano fare parlare di personaggi dei videogiochi, letteralmente.