Ci sono già doppiatori sostituiti per la disputa sulle IA nei videogiochi

Solo dopo qualche ora dalla prima segnalazione del sindacato SAG-AFTRA delle problematiche sul nuovo contratto tra aziende e professionisti, relativamente all'utilizzo delle IA per la creazione di impronte vocali nei videogiochi, arriva la prima segnalazione di alcuni attori sostituiti per via dello stallo creato tra le parti in causa.

Come riporta Polygon, infatti, un doppiatore di Zenless Zone Zero ha scoperto di essere stato sostituito solo con l'ultimo aggiornamento del gacha di MiHoYo.

Secondo le regole dello sciopero, i doppiatori possono continuare a lavorare su giochi già in produzione prima del 25 agosto 2024, come Zenless Zone Zero e Apex Legends. Tuttavia, alcuni titoli come League of Legends di Riot Games sono esplicitamente colpiti dallo sciopero a causa del presunto comportamento scorretto della società Formosa Interactive, utilizzata per assumere doppiatori.

HoYoverse, sviluppatore di Zenless Zone Zero, ha dovuto lasciare diversi personaggi senza doppiaggio inglese a causa dell'indisponibilità degli attori durante lo sciopero. La solidarietà tra professionisti sta infatti ampliando l'impatto dell'azione sindacale: anche doppiatori non iscritti al sindacato stanno rifiutando incarichi in segno di sostegno.

Questo è ciò che è successo ad almeno due doppiatori di Zenless Zone Zero che sono stati sostituiti a causa della loro riluttanza a lavorare a un progetto non coperto dall'accordo provvisorio SAG-AFRA, che garantirebbe le protezioni AI per cui il sindacato sta attualmente lottando.

«Sono stato sostituito come Soldato 11 perché non sono disposto a svolgere un lavoro non coperto da un accordo provvisorio SAG durante uno sciopero per la protezione AI, il cui esito determinerà il futuro del nostro settore», ha scritto l'attore Emeri Chase.

Anche Nicholas Thurkettle, che ha doppiato Lycaon, ha dichiarato di aver fatto una "scelta personale" e da allora è stato sostituito anche lui. Thurkettle ha detto in un post separato di aver saputo della sostituzione quando è stato pubblicato l'aggiornamento di Zenless Zone Zero. Diversi altri doppiatori sono stati sostituiti ad agosto, ma non è mai stato confermato il motivo.

Il problema di questa situazione, spiegato da Duncan Crabtree-Ireland e Sarah Elmaleh, rispettivamente capo negoziatore di SAG-AFTRA e presidente del Comitato Negoziatore per i Media Interattivi, è che le aziend puntano a utilizzare tutte le performance passate e qualsiasi interpretazione possano reperire al di fuori del contratto senza alcuna delle protezioni in discussione.

La situazione è complicatissima ed è necessario che si arrivi al più presto a un accordo. Anche perché, da altre parti, stanno già brevettando e creando delle improbabili interazioni con i personaggi dei videogiochi come Aloy.