Sea of Stars arriva in edizione fisica: c'è anche la limited edition!

Mentre si continua a parlare sempre di più della diatriba tra videogiochi in formato fisico contro formato digitale, Sea of Stars arriverà in un'edizione fisica di pregio dal 10 maggio.

Il JRPG è stato uno dei grandi successi dello scorso anno, spinto in buona parte dalle piattaforme digitali come PlayStation Plus e Xbox Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon) che hanno permesso al titolo di essere conosciuto da una grande platea.

Advertisement

Ma Sea of Stars ha venduto tantissimo anche al di fuori delle piattaforme e degli abbonamenti, dimostrando che il valore del gioco è indubbio ed ha colpito il cuore dei giocatori.

Per questo motivo arriverà l'edizione fisica da parte di iam8bit, annunciata poco fa.

L'edizione fisica di Sea of Stars verrà lanciata per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch il 10 maggio, con una serie di edizioni differenti.

L'edizione base costerà €39.99 e contiene la copia del gioco e un poster a doppio lato con illustrazioni di Bryce Kho e sarà disponibile dal 10 maggio.

L'edizione esclusiva, che uscirà in un generico secondo quarto del 2024, sarà venduta a €44.99 e sarà decisamente più corposa, contenendo:

Manuale di gioco in stile retrò

Bustina esterna da collezione

Poster da collezione con illustrazioni originali e mappa del mondo di gioco

Download digitale della colonna sonora con musiche di Yasunori Mitsuda

4 fogli di adesivi

Edizione senza blocchi regionali: compatibilità globale

Inoltre, Sabotage Studio ha annunciato anche l'arrivo di uno speciale vinile di Sea of Stars, che verrà lanciato nella seconda metà del 2024, con la colonna sonora completa del gioco e download digitale il tutto venduto a €42.99.

Un'edizione che consacra il successo del titolo, mentre continua il dibattito sul valore e l'utilità di avere abbonamento digitali per i videogiochi.

Se volete cogliere l'occasione per scoprire per la prima volta Sea of Stars vi consigliamo di recuperare la nostra recensione, in cui vi avevamo detto che il titolo «dice addio alle frustrazioni che i giochi di ruolo di questo tipo si trascinavano dietro da decenni.»