Sea of Stars ora è ufficialmente uno dei successi da non perdere del 2023

Sea of Stars continua ad essere sempre più uno dei videogiochi più rappresentativi del 2023, perché ormai possiamo dire che sia un vero e proprio successo inarrestabile. L'annata videoludica è stata ottima non solo per le grande produzioni ma anche per gli indie, come il gioco di ruolo di Sabotage Studio che ha raggiunto in totale 4 milioni di giocatori.

Il titolo, che era stato lanciato gratuitamente su tutti gli abbonamenti come PlayStation Plus e Xbox Game Pass (vi potete abbonare anche tramite Amazon) è riuscito in ogni caso a generare delle vendite reali molto importanti.

Con 100mila copie vendute al day one, risultato notevole per un titolo presente anche in vari cataloghi di giochi gratis, Sabotage Studio aveva già svelato di aver raggiunto l'obiettivo di vendite annuali in una sola settimana.

Dopo il primo traguardo di 250mila copie vendute di Sea of Stars, il team di sviluppo ha reso noto anche un nuovo traguardo impressionante che lo classifica decisamente come uno dei casi videoludici dell'anno.

Sea of Stars è stato giocato da oltre 4 milioni di persone su tutte le piattaforme e cataloghi di abbonamento in meno di 4 mesi.

«Sea of Stars è il gioco dei miei sogni, e vedere la sua missione risuonare così fortemente tra giocatori e critici significa tantissimo per tutti noi di Sabotage», ha affermato Thierry Boulanger, co-fondatore di Sabotage Studio e director di Sea of Stars nella nota diffusa dal sito ufficiale:

«Il team dietro questo gioco è il gruppo più talentuoso e dedicato con cui avrei mai potuto sperare di creare Sea of Stars, e vedo nuovamente la loro genialità mentre procediamo con la creazione del prossimo DLC di Sea of Stars, Throes of the Watchmaker . [...] Semplicemente non possiamo ringraziarvi abbastanza per averci supportato e non vediamo l'ora di mostrarvi le prospettive di Sea of Stars.»

Un successo decisamente meritato per Sea of Stars, come vi abbiamo spiegato anche nella nostra recensione, dicendo che se i grandi studi «guardassero con attenzione a ciò che Sabotage Studio e Matthias Linda hanno fatto per il genere, aprendosi finalmente a ciò che si produce oltreoceano, probabilmente si spianerebbe la strada a una nuova e salvifica rivoluzione.»

Questo è stato anche un anno ottimo per i giochi di ruolo in generale, tra Sea of Stars e titoli più altisonanti come Baldur's Gate 3, mentre il 2024 mostra già le prime produzioni interessanti di questo filone.