Se si dovesse fare un film di Snake Eater, i fan hanno già lo Snake perfetto

C'è un film di Metal Gear Solid, in lavorazione. Ed è in cantiere da così tanto tempo, che probabilmente è uno di quei casi in cui la cosa migliore rischia di essere non vederlo mai uscire – perché le gestazioni travagliate raramente portano a opere capaci di tenere fede alle aspettative. E le aspettative sull'adattamento di un gioco cinematografico come Metal Gear Solid sono... altine, per usare un eufemismo.

Di recente, però, si sta parlando tanto di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, grazie alla volontà di Konami di rispolverare il gioco con un remake, battezzato per l'occasione Metal Gear Solid Delta.

Così, si torna a discutere di Naked Snake, di Guerra Fredda, di anni '60 e, perché no, a immaginare come sarebbe una trasposizione di questo gioco, così jamesbondiano fino alle ossa, sul grande schermo.

Sulla community di Reddit dedicata alla saga di Hideo Kojima, qualcuno ha già immaginato chi potrebbe essere il Naked Snake perfetto, se Snake Eater dovesse mai trasformarsi in un film: l'immancabile Henry Cavill.

L'attore, che di recente ha abbandonato The Witcher (sarà sostituito dalla quarta stagione in poi, con un nuovo Geralt), è notoriamente un grande fan del mondo videoludico e tiene in modo particolare agli adattamenti fedeli delle sue opere preferite. Sarebbe di sicuro interessante vederlo misurarsi con il ruolo di Naked Snake.

L'autore del poster che immagina Cavill come Snake ha anche provato a dipingere Charlize Teron come The Boss, mentre tra i credit vediamo una Margot Robbie che sarebbe probabilmente EVA, un Dolph Lundgren che sarebbe di sicuro Volgin – in questo fanta-cast – e altri nomi come Mads Mikkelsen e Willem Defoe, probabilmente per i diversi membri dei Cobra.

Nella chiacchierata che ne è nata, qualcuno faceva notare che Robin Wright sarebbe una perfetta The Boss, e il look dell'artista in Blade Runner 2049 in un certo senso ricordava già l'eroina leggendaria di Snake Eater.

Al momento, certo, è tutto solamente un miraggio: Metal Gear Solid sta bene come videogioco e speriamo che l'imminente Master Collection Vol. 1, in arrivo a ottobre (la trovate su Amazon) sia in grado di tenere fede al nome che porta. Se così sarà, in fondo, nessuno avrà bisogno davvero di un film. Vivere quelle storie in modo interattivo ha un valore troppo più alto.