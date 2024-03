Se odiate le microtransazioni di Dragon's Dogma 2, c'è una mod perfetta per voi

Dragon's Dogma 2 è diventato subito uno dei giochi più chiacchierati delle ultime giornate, anche se spesso non per i motivi che Capcom avrebbe voluto: a finire fin da subito nell'occhio del ciclone sono state infatti le microtransazioni, in grado di offrire vantaggi in-game a chiunque sia disposto a spendere soldi reali.

Nella realtà si tratta di oggetti che è possibile ottenere anche in-game e le stesse microtransazioni sono particolarmente limitate, ma ciò non ha fermato i fan dall'essere quasi letteralmente sul piede di guerra, al punto da spingere la stessa Capcom a dare una piccola risposta ufficiale sull'argomento.

E com'era ampiamente prevedibile, i fan hanno deciso di "risolvere da soli il problema", come spesso accade per i giochi su PC: Game Rant segnala infatti l'esistenza di una mod intitolata Crazy's Shop, che intende proprio essere una risposta alle microtransazioni.

Ovviamente non potrete utilizzarla per le versioni console di Dragon's Dogma 2 (che trovate su Amazon), ma i fan che vogliono un piccolo aiuto — o che semplicemente vogliono "rispondere" alla pratica delle microtransazioni — grazie a questa mod potranno acquistare in grande quantità gli stessi identici oggetti proposti come contenuti a pagamento, ma con soldi in-game.

Nello specifico, i negozi in Vernworth potranno vendervi fino a 255 varianti di qualunque oggetto, come Portcrystals, Ferrystones, Wakestones, Camping Kits e Rift Crystals. L'autore della mod consiglia però di limitare i vostri acquisti ad un massimo di 99 oggetti alla volta, altrimenti rischieranno di sparire.

Tutti gli oggetti dei mercanti torneranno alla loro quantità massima in appena un giorno in-game: se siete interessati, potete scaricarla e trovare tutte le istruzioni per la corretta installazione sulla pagina ufficiale di Nexus Mods.

Vedremo se Capcom deciderà di intervenire dopo le polemiche sulle microtransazioni, anche se sembra decisamente improbabile: questa mod sembrerebbe comunque irrinunciabile per chiunque voglia rendere la propria avventura in Dragon's Dogma 2 un po' meno frustrante.

Gli sviluppatori hanno comunque annunciato nuovi aggiornamenti in arrivo: tra le novità in arrivo, ci sarà finalmente la possibilità di iniziare una nuova partita senza dover necessariamente cancellare il salvataggio già esistente, magari per testare una nuova build.