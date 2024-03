Dragon's Dogma 2 sta per aggiornarsi: ecco cosa cambia

Dragon's Dogma 2 è ormai disponibile da alcuni giorni e Capcom si sta preparando a rilasciare i primi e importanti update.

Il titolo Capcom (che trovate su Amazon) avrà infatti bisogno delle consuete patch di rito per correggere vari difetti riscontrati in queste ore.

Nulla che abbia a che fare con le microtransazioni e i vari pacchetti DLC del gioco, bensì anche con i problemi di prestazioni su PC.

Via social, Capcom ha rilasciato un messaggio abbastanza chiaro rivolto alla sua community.

«A tutti i giocatori di Dragon's Dogma 2! Stiamo pianificando il rilascio di patch che includano i seguenti aggiornamenti e correzioni nel prossimo futuro, e le rilasceremo non appena saranno pronte per la distribuzione su ogni piattaforma. Grazie per la vostra pazienza e il vostro supporto», si legge.

Le correzioni, che spaziano da bug fix generici ad aggiustamenti dei testi, includono anche la possibilità di iniziare una nuova partita al di fuori del salvataggio già presente.

Ma non solo: altre modifiche includono la qualità del DLSS, l'opzione per i 30 fotogrammi al secondo su console, il Ray Tracing e altro ancora.

Al momento in cui scriviamo non c'è ancora una data di rilascio per i futuri update, ma non è da escludere che già nei prossimi giorni ne sentiremo parlare. Vi terremo ovviamente aggiornati in caso di novità.

Vero anche che, come vi ha raccontato il nostro Gianluca nella recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames, patch a parte parliamo di un titolo assolutamente affascinante e meritevole di attenzione.

Nell'attesa di saperne di più sugli aggiornamenti previsti nel gioco, avete visto in ogni caso anche che nel titolo Capcom sono "nascosti" Dante e Vergil da Devil May Cry?

Ma non è tutto: nelle scorse settimane il director Hideaki Itsuno ha dispensato alcuni consigli su quali Vocation i nuovi arrivati dovrebbero prendere in considerazione in Dragon's Dogma 2.