Se non gradite il nuovo Frank West, Dead Rising Remaster vi "vende" il look originale

Capcom crede molto nel rilancio di Dead Rising con l'edizione Deluxe Remaster, ma il publisher sembra anche consapevole che non tutte le novità potevano essere accolte con favore dalla community.

Ed effettivamente, pochi istanti dopo il reveal ufficiale, buona parte dei fan ha prontamente criticato la nuova tirata a lucido di Dead Rising: in particolare è stato criticato il nuovo look di Frank West, con un volto decisamente diverso da quello apprezzato nella serie originale (trovate il quarto capitolo su Amazon).

Se anche voi fate parte dei fan nostalgici del "vecchio" protagonista, sarete felici di sapere che Dead Rising Deluxe Remaster vi offre la possibilità di utilizzare il look originale del personaggio come costume alternativo.

Tuttavia, questo bonus non sarà disponibile per tutti: come segnalato da IGN US, il look classico viene infatti offerto esclusivamente come bonus pre-order del gioco, insieme al costume di Chuck Greene — protagonista del secondo capitolo — e ad un costume da ape.

Comprensibilmente molti appassionati non hanno gradito il "paywall" per il vecchio Frank West, che secondo i fan storici dovrebbe essere fornito gratuitamente a prescindere da un pre-order: si tratta, effettivamente, pur sempre di un omaggio per chi ha apprezzato il gioco originale.

Questo speciale pacchetto bonus è stato chiamato il "Dead Rising Original Pack", il che ci fa pensare che potrebbe essere proposto come DLC a pagamento in seguito al lancio ufficiale: il pre-order permetterebbe dunque semplicemente di averlo senza costi aggiuntivi.

Se preferite dunque giocare con il Frank West del 2006, non possiamo che invitarvi ad effettuare il pre-order per accedere "gratuitamente" a questo contenuto aggiuntivo: tutti coloro che intendono invece aspettare l'uscita vera e propria saranno invece costretti ad aspettare notizie migliori.

Vale comunque la pena di ricordare che la voce del protagonista sarà comunque diversa: il doppiatore originale ha confermato di non essere mai stato contattato da Capcom.

Sebbene il design di Frank sia particolarmente divisivo, sottolineiamo che Dead Rising Deluxe Remaster implementerà tante novità interessanti.