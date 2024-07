Dead Rising Deluxe Remaster, il "vero" Frank West non sarebbe mai stato chiamato da Capcom

L'annuncio di Dead Rising Deluxe Remaster è stato un vero colpo a sorpresa di casa Capcom, considerando che l'IP era rimasta "in letargo" da quasi 8 anni.

L'ultimo episodio della serie era infatti il quarto capitolo (che trovate su Amazon), motivo per cui il publisher ha deciso di tornare alle origini e riproporre il primo capitolo per nuove generazioni.

C'è da dire però che l'annuncio non ha convinto fin da subito tutti gli appassionati storici: tra i diversi dettagli notati nel reveal iniziale, non è sfuggito il fatto che Frank West adesso abbia una nuova voce.

In seguito al trailer di annuncio vero e proprio, arrivato durante il Capcom Next Summer 2024, il publisher ha poi effettivamente confermato che l'attore Terence J. Rotolo non sarebbe tornato a prestare la sua voce al leggendario protagonista.

ComicBook segnala che alcuni fan sono riusciti a contattare il doppiatore sui social per chiedergli come mai non fosse tornato in Dead Rising Deluxe Remaster: la voce originale di Frank West ha così potuto confermare di non essere mai stato contattato da Capcom per riprendere il suo ruolo.

«La risposta alla vostra domanda è che non ho una risposta. Tutto ciò che posso dire è che sono sempre stato grato per ogni opportunità che ho avuto di dare vita a Frank. Il lavoro di un attore è di essere preparati non appena vieni chiamato, fare del tuo meglio e, quando hai finito, andare alla prossima missione; semplicemente, non sono stato chiamato per questa missione. Le ragioni le sapranno i produttori...».

Parole che lasciano intendere la piena disponibilità da parte del doppiatore originale di Frank West di tornare al lavoro per il remake/remaster di Dead Rising, ma evidentemente Capcom ha deciso di scegliere un'altra voce.

Certamente i fan della serie non saranno felici di sapere che il publisher non avrebbe neanche voluto provare ad ingaggiare la voce originale, ma non possiamo che augurare ugualmente un buon lavoro al "nuovo" Frank West, sperando in una elevata qualità complessiva della produzione.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire se i vostri PC saranno in grado di far girare Dead Rising Deluxe Remaster, segnaliamo che Capcom ha già reso noti i requisiti minimi e consigliati.