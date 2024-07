Dead Rising Deluxe Remaster svela la data d'uscita e le sue novità

Come era già stato preventivato dallo stesso publisher, il Capcom Next Summer 2024 ha rappresentato l'opportunità di scoprire i primi dettagli su Dead Rising Deluxe Remaster, con tanto di data di uscita e diverse novità in arrivo.

Dopo quasi 8 anni dal lancio del quarto capitolo (che trovate su Amazon), Capcom è finalmente pronta a rilanciare Dead Rising con quello che, nonostante il titolo ufficiale lo chiami "remaster", è in realtà un remake del primo capitolo.

Alcuni indizi in tal senso erano già arrivati, come sottolineato da alcuni fan, dal nuovo design di Frank West e da una nuova voce: dettagli a tutti gli effetti confermati dal publisher durante l'evento che si è svolto nella scorsa notte (via Game Rant).

Il trailer di annuncio ci ha permesso di scoprire un confronto tra la versione originale e il remake: lo troverete allegato qui di seguito.

L'uscita ufficiale di Dead Rising Deluxe Remaster è prevista per il 18 settembre 2024 su PS5, Xbox Series X|S e PC in formato digitale.

Verrà resa disponibile anche un'edizione fisica, la cui uscita è prevista durante novembre 2024.

Sarà possibile scegliere di acquistare l'edizione Standard o l'edizione Digital Deluxe: quest'ultima versione includerà colonne sonore aggiuntive e dei costumi bonus per Frank West.

Per quanto riguarda invece il gameplay, Capcom ha confermato che le meccaniche di base resteranno invariate rispetto alla versione originale, ma ci saranno comunque diversi miglioramenti per adattare il tutto agli standard moderni.

Ad esempio, Dead Rising Deluxe Remaster permetterà di muoversi durante la mira, offrirà controlli migliorati e permetterà di disporre di funzionalità di salvataggio automatico, oltre che proporre un'interfaccia grafica rivisitata e altri dettagli quality-of-life.

Inoltre, Capcom ha svelato che tutte le interazioni tra Frank West e gli NPC del gioco saranno interamente doppiate: anche per questo motivo si è rivelato necessario scegliere una nuova voce per il protagonista, ma ciò dovrebbe garantire un maggior coinvolgimento nella storia.

Attendiamo dunque con pazienza l'uscita del remaster/remake, che sembra essere particolarmente vicina.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per segnalarvi un altro annuncio importante arrivato nel corso dell'evento: Capcom ha confermato lo sviluppo di un nuovo Resident Evil!