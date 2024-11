Se non avete completato la collezione, GCC Pokémon Pocket ha buone notizie per voi

Pokémon Trading Card Game Pocket, da noi localizzato come Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, ha dimostrato ancora una volta l'importanza dei mostriciattoli tascabili nel panorama videoludico, riuscendo a imporsi anche sui giocatori casual che erano rimasti lontani dal franchise.

Un boom simile a quanto avvenuto qualche anno fa con Pokémon Go, come dimostrato dagli impressionanti incassi ottenuti dal free-to-play basato sulle carte collezionabili.

GCC Pokémon Pocket ha esordito con un unico set intitolato "Geni Supremi", ma presto sarà possibile scoprire una nuova espansione, dato che gli sviluppatori avevano già confermato che entro la fine dell'anno uscirà un secondo set booster tutto da svelare.

Ma se avete scoperto la magia delle carte collezionabili solo più di recente (a proposito, trovate diversi set della controparte reale in offerta su Amazon per il Black Friday) e non avete ancora finito le vostre collezioni, niente panico: "Geni Supremi" non andrà da nessuna parte.

Come segnalato da ComicBook, la conferma è arrivata direttamente dall'account X giapponese ufficiale dedicato a GCC Pokémon Pocket: non appena sarà disponibile la nuova espansione, gli utenti saranno liberi di selezionare anche il set precedente, così potrete proseguire la vostra collezione o provare a "sbustare" le carte più rare disponibili.

L'unica cosa che al momento non è chiara è se si tratti di una seconda espansione vera e propria oppure se Creatures e DeNA rilasceranno semplicemente booster aggiuntivi legati sempre al set Geni Supremi, in attesa di una seconda espansione vera e propria.

Potremo saperlo con certezza soltanto nelle prossime settimane, ma in ogni caso potrete stare tranquilli di avere tutto il tempo che vi serve per raccogliere le carte che vi servono.

Vedremo se ci sarà anche l'occasione per introdurre nuove modalità di battaglia: per esempio, uno dei formati più popolari tra i fan sono gli scontri senza carte EX, che potete provare tramite i match privati.