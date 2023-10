Scopri come avere 300€ di rimborso acquistando una smart TV da Unieuro!

Mentre ci avviciniamo velocemente al Black Friday, molti rivenditori hanno anticipato il gioco lanciando promozioni imperdibili. È il caso di Unieuro che, fino al 31 ottobre, offre un cashback fino a 300€ per l'acquisto di una smart TV. Optando per un modello a partire da 349€ e consegnando il vostro vecchio televisore, potrete qualificarvi per questo rimborso. L'importo del cashback dipende dal valore dell'acquisto, variando tra 100€ e 300€.

Promozione smart TV di Unieuro, perché approfittarne?

Se state considerando di sostituire la vostra vecchia TV con una più moderna, questa è l'occasione ideale. Il televisore da consegnare deve rispettare certi criteri: deve avere uno schermo piatto, funzionare perfettamente, presentarsi in ottime condizioni estetiche, ricevere il segnale DVB-T e avere il piedistallo originale. Una volta soddisfatti questi requisiti, potete procedere alla richiesta di partecipazione sulla pagina dedicata di Unieuro entro 15 giorni dall'acquisto.

Riceverete una conferma via email entro 3 giorni. Potrete quindi spedire il vostro vecchio televisore tramite il corriere fornito da OPIA. Il rimborso verrà successivamente accreditato sul vostro conto. Se desiderate maggiori dettagli, consultate il regolamento ufficiale. Questa promozione non solo vi permette di risparmiare sull'acquisto, ma facilita anche lo smaltimento del vecchio modello.

Invitiamo tutti gli interessati a visitare la pagina promozionale di Unieuro per esplorare tutte le opzioni disponibili. Ma affrettatevi, l'offerta scade il 31 ottobre.

Unieuro offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.

Vedi le offerte su Unieuuro