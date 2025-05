Sconti Multiverso su PlayStation Store: migliori giochi a meno di 10 euro

Da questa settimana PlayStation Store ha inaugurato la promozione "Un multiverso di giochi", dedicata prevalentemente ai contenuti aggiuntivi ma grazie alla quale è possibile acquistare anche numerosi videogiochi completi in offerta, anche fino al 90%.

Anche questa domenica abbiamo deciso di dare un'occhiata più approfondita allo store per segnalarvi tante perle da non lasciarvi scappare, senza dover alleggerire eccessivamente il vostro portafogli e che non supereranno i 10 euro l'uno.

Senza ulteriori indugi, vi lascio dunque alla nostra lista con i migliori giochi a basso costo da prendere in seria considerazione su PlayStation Store:

Sconti Multiverso PlayStation Store | I migliori giochi a meno di 10€

A Way Out a 8,99€ (anziché 29,99€)

a 8,99€ (anziché 29,99€) Batman: Return to Arkham a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Battlefield 1 Revolution a 5,19€ (anziché 39,99€)

a 5,19€ (anziché 39,99€) Borderlands 3: Next Level Edition a 7,49€ (anziché 74,99€)

a 7,49€ (anziché 74,99€) Burnout Paradise Remastered a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Devil May Cry 5 + Vergil a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) Dragon Ball Z: Kakarot a 9,79€ (anziché 69,99€)

a 9,79€ (anziché 69,99€) Grand Theft Auto Online PS5 a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) inFamous Second Son a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Judgment PS5 a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Kingdom Come: Deliverance a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 5,19€ (anziché 39,99€)

a 5,19€ (anziché 39,99€) LEGO Marvel Collection a 7,79€ (anziché 59,99€)

a 7,79€ (anziché 59,99€) Little Nightmares Complete Edition a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) Mafia II: Definitive Edition a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Metro Exodus a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. a 9,99€ (anziché 99,99€)

a 9,99€ (anziché 99,99€) Need for Speed Heat Deluxe Edition a 7,99€ (anziché 79,99€)

a 7,99€ (anziché 79,99€) One Piece: Pirate Warriors 4 a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Persona 5 a 8,99€ (anziché 59,99€)

a 8,99€ (anziché 59,99€) Road 96 a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Sleeping Dogs Definitive Edition a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Sonic Mania a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) South Park: Scontri Di-Retti a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) Star Wars Battlefront II: Celebration Edition a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Tales of Arise a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Unravel Two a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Until Dawn 2015 a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Watch Dogs 2 a 7,49€ (anziché 49,99€)

a 7,49€ (anziché 49,99€) Wolfenstein: Youngblood a 4,99€ (anziché 19,99€)

Naturalmente la nostra è come sempre una selezione parziale: se volete verificare voi stessi tutti i giochi attualmente disponibili a meno di 10 euro l'uno, vi lasciamo alla seguente pagina ufficiale.