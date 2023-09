Sconti di settembre su Nintendo eShop: i migliori giochi a meno di 5 euro

I videogiocatori armati di Nintendo Switch possono approfittare ancora per qualche ora di una serie di sconti su Nintendo eShop, che rimarranno in essere ancora per poche ore. Come confermato da Nintendo sul suo profilo Twitter, infatti, le offerte rimarranno attive solo fino al 10 settembre e coinvolgono oltre 800 videogiochi.

Abbiamo quindi deciso di fare un giro per lo store (potete farlo anche voi, anche direttamente dalla pagina eShop della vostra console Nintendo Switch) per segnalarvi alcuni dei giochi più interessanti in vendita a prezzi davvero ridotti.

Se, infatti, avete pensato di spendere un massimo di 5 euro, che giochi potreste acquistare ora come ora? Dando un'occhiata su Nintendo eShop per vedere le promozioni in corso, abbiamo identificato alcuni dei più interessanti giochi che potete comprare su Switch spendendo meno di 5 euro. Se avete bisogno di ricaricare il vostro credito, ricordatevi che lo trovate a prezzo ridotto su Instant Gaming.

Vediamo allora di seguito alcuni dei giochi più interessanti che in questo momento potete comprare spendendo meno di 5 euro da Nintendo eShop.

Giochi a meno di 5 euro ora su Nintendo eShop

Overcooked: Special Edition a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Castlevania Anniversary Collection a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Lost in Random a 4,49€ anziché 29,99€

a 4,49€ anziché 29,99€ GRIS a 4,24€ anziché 16,99€

a 4,24€ anziché 16,99€ Metro: Last Light Redux a 3,74€ anziché 24,99€

a 3,74€ anziché 24,99€ The Messenger a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Contra Anniversary Collection a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Call of Juarez: Gunslinger a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Don't Starve a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ John Wick Hex a 2,99€ anziché 19,99€

a 2,99€ anziché 19,99€ Child of Light Ultimate Edition a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ The Escapists 2 a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ King of Seas a 4,99€ anziché 24,99€

a 4,99€ anziché 24,99€ Crypt of the NecroDancer a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Syberia 1 & 2 a 3,49€ anziché 34,99€

a 3,49€ anziché 34,99€ Rogue Legacy a 2,99€ anziché 14,99€

a 2,99€ anziché 14,99€ The Talos Principle a 4,49€ anziché 29,99€

a 4,49€ anziché 29,99€ Narita Boy a 4,99€ anziché 24,99€

a 4,99€ anziché 24,99€ The Red Strings Club a 4,49€ anziché 14,99€

a 4,49€ anziché 14,99€ Valiant Hearts a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Shadowrun Hong Kong a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ BioShock 2 Remastered a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Snake Pass a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Fe a 4,99€ anziché 19,99€

Potete vedere anche le (tante) altre proposte a meno di 5 euro direttamente andando a dare un'occhiata a questo link a Nintendo eShop, o direttamente sulla vostra console accedendo all'icona di eShop sulla bacheca di Switch.

Vi ricordiamo che i giochi che trovate nell'elenco possono essere fruiti e giocati con tutte le versioni di Nintendo Switch: sia che possediate la più recente OLED (la trovate ormai piuttosto facilmente anche su Amazon), sia che siate in possesso della standard, sia che vi siate fiondati sulla piccola ed estremamente portatile Lite. L'unica eccezione è costituita dai giochi che richiedono specificamente di scollegare i Joy-Con dalla console: in quel caso, alla Lite è necessario affiancare dei Joy-Con aggiuntivi.

Se tutta questa abbondanza di diversi modelli di Nintendo Switch vi sta creando più confusione che altro, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida in cui vi mostriamo da vicino tutte le differenze tra i vari modelli, cosicché possiate trovare quello ideale per voi.