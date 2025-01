L'avvento del nuovo anno è un po' tutto un gigantesco lunedì, motivo per cui distrarsi con qualche videogioco da godersi nel tempo libero non è per niente una cattiva idea. In questo momento, PlayStation Store sta proponendo qualche taglio di prezzo su parecchi giochi tramite i saldi di gennaio, come vi abbiamo anticipato nella nostra notizia di qualche settimana fa.

Tra le promozioni, che potete vedere anche accedendo direttamente allo store dalla vostra console PS5, ci sono anche diversi sconti per giochi AAA – ossia le produzioni che di solito hanno i prezzi più alto. Se siete a caccia di una di queste e sperate in un prezzo speciale, abbiamo esplorato in lungo e in largo il negozio digitale di casa Sony per vedere quali presentano gli sconti più interessanti.

Sconti di gennaio PlayStation Store | I migliori giochi AAA in sconto

Hogwarts Legacy a 17,49€

a 17,49€ Star Wars Outlaws a 51,99€

a 51,99€ Warhammer 40,000 Space Marine 2 a 52,49€

a 52,49€ Tekken 8 a 39,99€

a 39,99€ Mortal Kombat 1 a 19,99€

a 19,99€ GTA V Premium Edition a 14,69€

a 14,69€ Red Dead Redemption 2 a 19,79€

a 19,79€ Star Wars Jedi Survivor a 19,99€

a 19,99€ F1 24 a 23,99€

a 23,99€ Avatar: Frontiers of Pandora a 31,99€

a 31,99€ The Witcher 3 Complete a 9,99€

a 9,99€ Dead Island 2 a 24,99€

a 24,99€ Dying Light 2 Reloaded Edition a 27,99€

a 27,99€ Resident Evil Village a 15,99€

a 15,99€ Resident Evil 7 a 7,99€

a 7,99€ Mafia Definitive Edition a 7,99€

a 7,99€ Dead Space a 19,99€

a 19,99€ Like a Dragon Infinite Wealth a 34,99€

a 34,99€ A Plague Tale Requiem a 23,99€

a 23,99€ Resident Evil 3 a 9,99€

a 9,99€ Resident Evil 2 a 9,99€

a 9,99€ Borderlands 3 a 6,99€

a 6,99€ Fallout 4 a 7,99€

a 7,99€ Yakuza Like a Dragon a 9,99€

Tra qualche grande classico, rifacimenti e nuove release, diciamo che c'è abbastanza scelta e alcuni prezzi sono interessanti. Gli utenti PS5 Digital (o PS5 Pro, a meno che non prendano il lettore dischi a parte), inoltre, devono necessariamente affidarsi ai prezzi di PS Store, quindi speriamo che possiate trovare qualcosa di interessante con cui divertirvi in questo weekend dell'Epifania.

Per la lista completa dei giochi coinvolti negli sconti di gennaio, potete dare un'occhiata a questo link a PlayStation Store.