PlayStation Store anticipa gli Sconti di Gennaio fino al 90%: ecco i migliori

PlayStation Store ha appena svelato in anteprima gli Sconti di Gennaio: sebbene non sia ancora nemmeno arrivata la festa di Natale, il negozio digitale ha deciso di iniziare a festeggiare fin da subito l'arrivo del nuovo anno.

I nuovi sconti sono disponibili in modalità da "accesso anticipato": potrete infatti approfittare fin da subito di queste offerte, ma solo se siete iscritti a PlayStation Plus (trovate gift card per acquisti e iscrizioni su Amazon).

Se non siete iscritti al servizio in abbonamento, sarà necessaria ancora un po' di pazienza: gli Sconti di Gennaio diventeranno infatti "ufficialmente" disponibili al grande pubblico a partire dal 20 dicembre.

Potete in ogni caso iniziare a dare un'occhiata alla lista completa al seguente indirizzo, così da prepararvi in anticipo per i vostri prossimi acquisti.

Abbiamo in ogni caso deciso di venirvi incontro ancora una volta, segnalando per voi tutte le migliori offerte proposte da PlayStation Store con gli Sconti di Gennaio:

Sconti di Gennaio su PS Store: le migliori offerte

Assassin's Creed Mirage a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Atomic Heart a 27,99€ - Sconto del 60%

a 27,99€ - Sconto del 60% Call of Duty: Black Ops 6 Cross-gen a 59,99€ - Sconto del 25%

a 59,99€ - Sconto del 25% Diablo IV a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Dragon Age: The Veilguard a 47,99€ - Sconto del 40%

a 47,99€ - Sconto del 40% Final Fantasy VII Rebirth a 47,99€ - Sconto del 40%

a 47,99€ - Sconto del 40% Final Fantasy XVI Complete Edition a 59,99€ - Sconto del 25%

a 59,99€ - Sconto del 25% Grand Theft Auto V (PS5) a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Hogwarts Legacy PS5 a 18,74€ - Sconto del 75%

a 18,74€ - Sconto del 75% Like a Dragon: Infinite Wealth a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Mortal Kombat 1: Kollezione Kaos Sovrano a 29,69€ - Sconto del 67%

a 29,69€ - Sconto del 67% NBA 2K25 a 31,99€ - Sconto del 60%

a 31,99€ - Sconto del 60% Need for Speed Unbound a 7,99€ - Sconto del 90%

a 7,99€ - Sconto del 90% Palworld a 21,74€ - Sconto del 25%

a 21,74€ - Sconto del 25% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Resident Evil Village a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Star Wars Jedi: Survivor a 19,99€ - Sconto del 75%

a 19,99€ - Sconto del 75% Tekken 8 a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% The Witcher 3: Wild Hunt Complete a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% Warhammer 40,000: Space Marine 2 a 52,49€ - Sconto del 25%

Per ingannare l'attesa, vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni di tempo per approfittare degli speciali saldi per il 30esimo anniversario di PlayStation.

Sconti che includono anche numerose perle da recuperare a prezzi bassissimi: nello specifico, abbiamo segnalato per voi anche i migliori giochi a meno di 5 euro l'uno.