Scheda video MSI RTX 3060 Ti a un super prezzo! Risparmi oltre 80€!

Siete alla ricerca di una nuova scheda grafica per migliorare le vostre prestazioni nei videogiochi più recenti? Non perdete l'imperdibile offerta su Amazon inerente alla MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio! Per un periodo limitato, potete approfittare dello straordinario sconto su questo prodotto e portarvi a casa un dispositivo progettato per offrire massima performance.

Solitamente, la scheda video MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio viene proposta a 470,28€, ma oggi potete averla a soli 388,89€, con uno sconto del 11%, a cui si aggiunge un ulteriore sconto di 30% applicato in fase di checkout, per un risparmio reale di 81,38€. Si tratta di un'occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Con un design accattivante e sofisticato, la scheda grafica MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio 8GD6X Gaming è pronta a offrire un'ottima esperienza di gioco anche con i titoli più impegnativi.

Advertisement

La scheda video MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio è basata sull'architettura Ampere di NVIDIA, min particola sulla GPU GA104, dotata di 4.864 CUDA Core, 38 RT Core e 152 Tensor Core, accompagnata da 8GB di GDDR6.

La scheda video MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio dispone di tre ventole TORX 4.0 che garantiscono un raffreddamento efficace durante sessioni di gioco intense. Queste ventole sono progettati per generare una grande pressione statica per spingere l'aria attraverso il dissipatore di calore e dissipare il calore dalla GPU.

Inoltre, la scheda grafica MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio supporta una serie di funzionalità di illuminazione RGB personalizzabili attraverso il software MSI Dragon Center, consentendo di sincronizzare l'illuminazione della scheda con il resto del sistema, creando un'atmosfera di gioco accattivante.

Leggi anche Schede video | Le migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui i migliori mouse gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.