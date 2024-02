Sand Land sembra uscito dalle pagine del manga, con il nuovo gameplay

Tra le tante produzioni che arriveranno nel 2024 c'è anche Sand Land, un action RPG che recupera l'avventura a fumetti di Akira Toriyama trasformandola in un videogioco di prossima uscita da parte di Bandai Namco.

Sand Land arriverà il prossimo 26 aprile 2024 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, e PC

Nel titolo, i giocatori si tufferanno nel mondo malinconico e commovente creato dall'autore di Dragon Ball nei panni del demoniaco Beelzebub. Insieme ad una banda di improbabili eroi, Beelzebub dovrà esplorare il mondo di Sand Land ed affrontare tanti pericoli che si annidano in questa regione: tra banditi, belve feroci e l'Esercito reale, non sarà facile raggiungere la sorgente segreta.

E Bandai Namco ci ha mostrato di recente un nuovo scampolo di gameplay da ben 10 minuti, dove possiamo vedere tante funzionalità del titolo:

In Sand Land il gruppo sarà composto da Beelzebub, Thief, Rao e Ann. Sebbene Beelzebub sia il personaggio principale giocabile, gli altri membri del gruppo contribuiscono ciascuno durante il combattimento e nell'esplorazione in qualche modo.

Alcune delle abilità speciali di Belzebù includono trasformare il suo corpo in metallo o attivare la sua Arte Oscura, un attacco ad area d'effetto che spazza via i nemici con un'oscura esplosione di energia dal suo corpo. Durante il combattimento, gli oggetti possono essere utilizzati per potenziarsi il suo attacco, la sua difesa o il potere dell'oscurità. L'acqua può anche essere utilizzata per curare gli HP e può essere rifornita nei punti di rifornimento d'acqua.

Sembra che ci siano moltissimi veicoli disponibili nel gioco, tra cui un robot che salta su alte scogliere, macchine sospese che scivolano sull'acqua e armature pesanti che possono liberare i percorsi sollevando o spazzando via gli ostacoli.

Se volete dare già fiducia al titolo, sappiate che Sand Land è già disponibile per il preordine in tutte le sue versioni tramite Amazon.

Parlando di altre opere di Akira Toriyama, recentemente Bandai Namco ha annunciato il tanto atteso Dragon Ball Sparking Zero, che tra le altre cose potrebbe rinunciare anche al gameplay in locale stando alle ultime informazioni.

Gli autori della storica serie di Dragon Ball, invece, si sono uniti al designer di Sonic per un nuovo film animato che è stato annunciato di recente.