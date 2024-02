I creatori di Sonic e Dragon Ball si uniscono per un nuovo film

I videogiochi hanno da tempo invaso il mondo delle serie TV e del cinema, e Hypergalactic è un progetto che strizza l'occhio ad entrambi i mondi grazie a Toei Animation (creatori dell'anime di Dragon Ball) e Naoto Oshima, designer di Sonic.

Dopo i recenti film di Dragon Ball Super (li trovate in Blu-Ray su Amazon), Toei Animation lancerà al cinema un nuovo eroe nato dalla creatività di un designer che ha creato una delle icone più note del mondo dei videogiochi.

Advertisement

Il progetto è stato raccontato da Deadline in esclusiva, che ha svelato anche un cast a dir poco stellare a supporto di Hypergalactic.

Descritto come "il film in CGI più grande e ambizioso fino ad oggi", Hypergalactic avrà una storia e personaggi co-creati da Naoto Oshima e Josep Chou, che ha lavorato a Blade Runner 2022: Black Out, Ghost in the Shell e Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim

Il film avrà le voci di attori del calibro di Adam Devine (The Righteous Gemstones, The Out-Laws), Elsie Fisher (Eighth Grade, Cattivissimo Me), J.K. Simmons (Whiplash, la trilogia di Spiderman di Sam Raimi) e Sam Richardson (Veep, The Afterparty).

Il film seguirà le vicende di Fisher, un'avventurosa adolescente e il suo fratellino in un futuro non troppo lontano. Dopo aver liberato il dimenticato protettore della Terra, Ohkan, nella speranza che possa aiutarli a riunirli con i loro genitori dispersi.

Attualmente in post-produzione, il produttore principale di Hypergalactic è Yoshi Ikezawa della Toei Animation e i produttori esecutivi sono Kozo Morishita, Katsuhiro Takagi e Tim Kwok.

«Con Hypergalactic, il talentuoso game designer Oshima ha creato un racconto avventuroso multiculturale di scala epica, combinando personaggi globali memorabili con un'estetica anime giapponese e un approccio occidentale alla narrazione», ha affermato il produttore di Toei Animation, Ikezawa.

Yohann Comte, CO-CEO di Charades che distribuirà il film in tutto il mondo, parlando delle parti in causa nella creazione del film ha aggiunto: «Credo che Hypergalactic sia una rara opportunità per il mercato cinematografico indipendente di collaborare con una delle aziende più significative nel campo dell’animazione.»

Inutile dire che Hypergalactic sia un progetto a dir poco lontano nel tempo mentre Sonic 3, che arriverà alla fine di quest'anno al cinema, continua a collezionare attori di grande rilievo.

Parlando di Sonic, quello originale, proprio Naoto Oshima ha svelato di recente che il design iniziale del personaggio era molto diverso da quello che abbiamo visto. Molto.