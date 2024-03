Sand Land, disponibile la demo gratis dell'ultimo adattamento di Akira Toriyama

Il 26 aprile uscirà ufficialmente un nuovo ambizioso action RPG di Bandai Namco, basato sull'omonimo manga creato da Akira Toriyama: si tratta ovviamente di Sand Land, una nuova avventura che ci vedrà vestire i panni di Beelzebub, Principe dei Demoni.

Dopo la triste scomparsa del leggendario autore, sarà con buona probabilità uno degli ultimi videogiochi che vedrà protagonisti i suoi disegni, fatta naturalmente eccezioni per i prossimi videogiochi di Dragon Ball.

Ad occuparsi di questo nuovo progetto è ILCA, team già noto per aver sviluppato i remake di Pokémon Diamante e Perla, oltre a One Piece Odyssey. In attesa dell'uscita ufficiale, da questo momento potete già provare gratuitamente Sand Land su PC e console, senza alcun costo aggiuntivo.

Bandai Namco ha infatti pensato bene di proporre una demo gratis per permettere ai fan di scoprire questo mondo unico creato da Toriyama, decisamente meno popolare rispetto ad altre sue opere.

Un'ottima opportunità in vista del lancio ufficiale di Sand Land, previsto tra poco più di un mese (potete prenotare la bellissima Collector's Edition su Amazon). Vi proporremo i link diretti qui di seguito, così da aiutarvi ad avviare il download il prima possibile:

La demo gratuita vi permetterà di esplorare una porzione limitata della mappa di Sand Land, provare Beelzebub, Rao e Thief come personaggi giocabili e di utilizzare alcuni veicoli, come carro armato, moto e l'armatura da battaglia.

Completando la versione dimostrativa potrete poi importare alcuni bonus nel gioco completo: 30 pezzi d'acciaio di grado B e 30 bulloni di grado B.

A questo punto non possiamo che augurarvi buon download e buon divertimento nelle terre di Sand Land.

Ricordiamo che Akira Toriyama ha avuto un lunghissimo legame con i videogiochi, non solo per averli influenzati con i suoi manga di successo, ma anche e soprattutto per i suoi contributi come character designer.