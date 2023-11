Samsung TV Neo QN95B 65" a un PREZZO STRAORDINARIO di 1.199€! Un'opportunità da non perdere!

L'eccezionale Samsung TV Neo QLED QE65QN95BATXZT, parte della serie QN95B e dotata di tecnologia Quantum Matrix e processore Neural Quantum 4K, è ora disponibile su Amazon a soli 1.422,32€ in occasione degli sconti del Black Friday, in calo da 2.804,99€. Con uno sconto del 49%, questa meraviglia tecnologica, con Alexa e Google Assistant integrati, DVB-T2 e un design elegante, è un'affare imperdibile.

Samsung TV Neo QN95B 65", chi dovrebbe acquistarla?

Questa offerta è ideale per gli appassionati di intrattenimento domestico che cercano alta definizione e contrasti nitidi, caratteristiche garantite dalla tecnologia Quantum Matrix. Il grande schermo da 65" e il processore Neural Quantum 4K offrono un'esperienza visiva mozzafiato, perfetta per film, serie TV e eventi sportivi. La tecnologia Quantum Matrix con Mini LED fornisce contrasti ultra nitidi in 4K, mentre il processore Neural Quantum 4K migliora le immagini a risoluzioni inferiori, rendendole in 4K.

La Samsung TV Neo QN95B 65" non è solo un gioiello per gli occhi, ma anche per le orecchie. Con Dolby Atmos e OTS+, l'audio tridimensionale degli altoparlanti integrati regala un suono senza pari, creando un'esperienza cinematografica a casa vostra. Inoltre, l'Attachable Slim One Connect offre una soluzione elegante per l'organizzazione dei cavi.

Con un risparmio di quasi 1.400€, la Samsung TV Neo QN95B 65" è un'opportunità eccezionale per chi vuole elevare il proprio intrattenimento domestico. Questo modello non offre solo la nitidezza del 4K, ma anche un design minimalista e un audio di qualità superiore.

Vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

