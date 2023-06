Samsung Odyssey G7, monitor gaming 4K 144Hz, con il 21% di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato, grazie alla promozione "Gaming Experience".

Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi. Questa promozione giornaliera offre l'opportunità di acquistare prodotti di alta gamma scontati, rappresentando quindi un'ottima occasione per effettuare un acquisto importante o risparmiare su quello già pianificato in precedenza.

Tra i prodotti in offerta, spicca il monitor gaming Samsung Odyssey G7, che potete acquistare a soli 629,99€ invece degli usuali 799,99€ di listino, con uno sconto del 21,25% e un risparmio reale di 170€. Un'opportunità da non perdere per acquistare un monitor gaming di alta qualità a un prezzo scontato!

Il monitor gaming Samsung Odyssey G7 è dotato di un pannello IPS da 28” a risoluzione 3.840x2.160 pixel (quindi in formato 16:9 4K) con frequenza di aggiornamento di 144Hz e solo 1ms come tempo di risposta.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G7 è in grado di riprodurre una gamma completa di sfumature realistiche per scene che prenderanno vita sul vostro schermo. Inoltre, grazie alle funzionalità Flicker Free ed Eye Safer Mode, riuscirete a stare diverse ore davanti allo schermo senza accusare alcun affaticamento alla vista.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G7 supporta tutte le più recenti tecnologie, a partire da Radeon FreeSync Premium Pro e G-Sync sino ad arrivare alla certificazione DisplayHDR 400. La dotazione di porte integrate vede la presenza di due ingressi HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 ed un hub USB, oltre alla consueta uscita audio tramite jack da 3,5mm.

