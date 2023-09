Samsung Odyssey G7, monitor gaming 32" 4K 144Hz a meno di 800€! 20% di sconto!

Siete stanchi di monitor mediocri che non fanno giustizia ai vostri giochi preferiti? Vorreste un'esperienza visiva che vi lasci senza fiato e che vi immerga completamente nel vostro mondo virtuale? Allora preparatevi, perché abbiamo una notizia che cambierà il vostro modo di vedere il gaming: il monitor Samsung Odyssey G7 è attualmente disponibile su Amazon a soli 799,90€. Sì, avete capito bene. Questo gioiello tecnologico, di solito venduto a 999€, ora è a vostra disposizione con uno sconto imperdibile del 20%.

Samsung Odyssey G7 è una vera gemma nel mondo dei monitor da gaming. Offre una risoluzione 4K UHD spettacolare che porta l'esperienza di gioco a un livello completamente nuovo. Non solo la qualità dell'immagine è ineccepibile, ma il tempo di risposta di 1ms e la frequenza di aggiornamento di 144Hz del pannello IPS da 32" assicurano che ogni movimento sia fluido e privo di sfocature.

Questo monitor è ideale per i gamer che non vogliono compromessi tra prestazioni e qualità visiva. E ora, grazie a una promozione imperdibile su Amazon, è il momento giusto per fare il grande passo. Questo è il monitor che metterà fine a tutte le vostre ricerche, perfetto per quei giocatori che desiderano un'esperienza coinvolgente senza compromessi su velocità e dettaglio. Con un design elegante e funzionalità come FreeSync per partite senza interruzioni, è un investimento che vale ogni centesimo.

Leggi anche Monitor da gaming | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.