Samsung Odyssey G3, ottimo monitor gaming 24" 144Hz, al prezzo più basso di sempre per il Prime Day!

il monitor gaming Samsung Odyssey G3, che potete portarvi a casa a soli 149,90€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo più basso recente di 168,90€.

Perfetto per i gamer più esigenti, il monitor gaming Samsung Odyssey G3 vanta un pannello piatto VA da 24" con risoluzione FullHD (1.920x1.080 pixel). Questo monitor offre un refresh rate di 144 Hz, assicurando prestazioni eccellenti e un gioco incredibilmente fluido.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G3 si contraddistingue per il suo tempo di risposta estremamente veloce di 1ms, rendendolo l'opzione ideale per i giocatori che partecipano a competizioni online e che non vogliono lasciare niente al caso.

L'esperienza di gioco viene ulteriormente migliorata con il supporto per AMD FreeSync Premium, che aiuta a prevenire il tearing dello schermo e a ridurre stuttering e input lag. In aggiunta, la tecnologia Low Framerate Compensation (LFC) garantisce un'immagine fluida e dinamica.

Dal punto di vista del design, il monitor gaming Samsung Odyssey G3 ha un aspetto moderno e pulito. Il monitor può essere ruotato in verticale e l'altezza dello stand è regolabile per garantire il massimo comfort durante l'utilizzo. Inoltre, con cornici quasi invisibili su tre lati, l'area di visualizzazione del display viene sfruttata al massimo.

