Samsung Neo QLED da 55" ottima TV anche per giocare scontata del 57%

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, una risplende di luce propria: la smart TV Samsung OLED 55" a soli 1079 euro!

Un'opportunità d'oro per chi aspira a possedere una smart TV con la tecnologia che ha rivoluzionato il panorama televisivo, l'OLED, celebre per la sua abilità di offrire immagini di una nitidezza sbalorditiva e neri di una profondità ineguagliabile. L'OLED, per la sua natura costosa, era fino a poco tempo fa un lusso riservato a pochi, ma il Prime Day 2023 demolisce questa barriera, permettendoti di portare a casa uno dei migliori OLED sul mercato senza prosciugare il portafoglio.

Il fiore all'occhiello di questa smart TV è il suo pannello OLED, evoluto in un QD-OLED, ma molte altre caratteristiche rendono questa TV un vero gioiello della tecnologia. Tra queste, spicca il potente processore Neural Quantum 4K, che analizza e ottimizza ogni singolo frame in tempo reale, assicurandoti sempre la migliore qualità possibile.

Spesso le smart TV non brillano per la qualità audio, ma con questo modello Samsung vi immergerete in un audio eccezionale, grazie al supporto per Dolby Atmos e alla tecnologia Object Tracking Sound. Questo audio tridimensionale avvolgente, emesso dagli altoparlanti integrati, vi offrirà un'esperienza sonora paragonabile a quella di una soundbar di fascia media.

La bellezza non è solo interna: grazie alla sottigliezza del pannello OLED, questa smart TV è un vero gioiello di design, con il suo profilo Laserslim, che la rende un'elegante aggiunta a qualsiasi ambiente. Per i gamers, la TV dispone di Motion Xcelerator Turbo+, che assicura sessioni di gioco senza sfarfallii o sfocature, con un pannello nativo a 120Hz in 4K. Infine, la TV supporta i principali assistenti vocali, come Google Assistant e Amazon Alexa, permettendoti di controllare il televisore con semplici comandi vocali.

Vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, termineranno domani, mercoledì 12 luglio. E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.