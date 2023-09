Samsung Galaxy S23, scopri come ottenere fino a 300€ di cashback! Grandi sconti anche per la versione Ultra!

Se siete alla ricerca dell'apice della tecnologia mobile senza compromettere il vostro budget, la nuova iniziativa di cashback di Samsung è un'opportunità che non potete permettervi di ignorare. Perfezionata per facilitare la vostra esperienza di acquisto online nei negozi che già conoscete e amate, questa offerta mette al centro del palcoscenico la rivoluzionaria serie Galaxy S23. Da qui, potete scegliere tra una gamma che va dal modello standard all'Ultra, tutti con l'incredibile vantaggio di un rimborso fino a 300€.

Avete sentito bene: per un periodo limitato, potete portare a casa il Samsung Galaxy S23 Ultra, l'emblema della perfezione tecnologica del 2023, per un prezzo scontato che rompe ogni precedente record. Tutto ciò che dovete fare è registrare il vostro nuovo acquisto sull'app Samsung Members, un processo semplice e completamente gratuito, entro il 17 settembre.

Grandi retailer come Amazon, Unieuro, Mediaworld e Comet fanno parte di questa straordinaria iniziativa. Per garantirvi il miglior affare sul Galaxy S23 Ultra, vi suggeriamo di concentrare la vostra ricerca su questi negozi, che offrono l'offerta più competitiva sul mercato. Ad esempio, la versione da 256GB ha un prezzo di partenza di 1.099€, ma con il rimborso di 300€, il prezzo effettivo scende a soli 799€.

Partecipare è un gioco da ragazzi: effettuate l'acquisto del vostro nuovo smartphone presso il rivenditore che preferite e registratevi su Samsung Members entro il 12 ottobre. Assicuratevi di fornire tutte le informazioni necessarie e preparatevi a godervi un'esperienza mobile senza rivali. Con un display di 6,8 pollici e la S-Pen integrata, il Galaxy S23 Ultra non è solo un dispositivo, è una rivoluzione nell'uso della tecnologia mobile, imponendosi come la scelta ideale per coloro che esigono solo il meglio.

Per chiudere, vi invitiamo ad agire velocemente. Le scorte sono limitate e la domanda è alta. E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Galaxy S23 Ultra al miglior prezzo col cashback

Galaxy S23 Plus al miglior prezzo col cashback

Galaxy S23 al miglior prezzo col cashback