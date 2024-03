Nintendo eShop, nuovi Saldi Blockbuster su oltre 1000 giochi: ecco i migliori

Nintendo ha svelato una nuova promozione davvero interessante per il suo negozio digitale per Switch: su Nintendo eShop sono infatti partiti ufficialmente i Saldi Blockbuster, che propongono sconti su oltre 1000 videogiochi di successo, che includono anche le grandi esclusive.

È infatti possibile acquistare in offerta anche alcuni dei migliori prodotti sviluppati da Nintendo, tra i quali non possiamo segnalare ad esempio Animal Crossing New Horizons (se preferite l'edizione fisica, lo trovate su Amazon), Super Mario Odyssey o The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Ma potrete anche recuperare alcuni dei migliori giochi di terze parti, come il simulatore calcistico EA Sports FC 24, il magico RPG Hogwarts Legacy o l'eccellente metroidvania di ultima uscita Prince of Persia: The Lost Crown, con riduzioni di prezzo fino al 70% su una vasta gamma di prodotti.

Ci sono davvero tantissimi titoli tra cui scegliere: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo selezionato come sempre i migliori giochi che potete acquistare con i nuovi sconti eShop.

Saldi Blockbuster: migliori offerte su Nintendo eShop

1-2-Switch a 29,99€ (anziché 49,99€)

a 29,99€ (anziché 49,99€) Animal Crossing: New Horizons a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Assassin's Creed: The Ezio Collection a 19,99€ (anziché 49,99€)

a 19,99€ (anziché 49,99€) Bayonetta Origins a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Diablo II: Resurrected a 13,19€ (anziché 39,99€)

a 13,19€ (anziché 39,99€) Disney Dreamlight Valley a 29,99€ (anziché 39,99€)

a 29,99€ (anziché 39,99€) Doom Eternal a 11,99€ (anziché 29,99€)

a 11,99€ (anziché 29,99€) Dragon Ball Z: Kakarot a 14,99€ (anziché 59,99€)

a 14,99€ (anziché 59,99€) EA Sports FC 24 a 17,99€ (anziché 59,99€)

a 17,99€ (anziché 59,99€) Hogwarts Legacy a 35,99€ (anziché 59,99€)

a 35,99€ (anziché 59,99€) Hyrule Warriors: L'era della calamità a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) It Takes Two a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Just Dance 2024 Edition a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Life is Strange Arcadia Bay Collection a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Mario + Rabbids Sparks of Hope a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Mario Strikers: Battle League Football a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) New Pokémon Snap a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Pentiment a 13,39€ (anziché 19,99€)

a 13,39€ (anziché 19,99€) Pokémon Mystery Dungeon DX a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Prince of Persia: The Lost Crown a 29,99€ (anziché 49,99€)

a 29,99€ (anziché 49,99€) Rayman Legends: Definitive Edition a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) Super Mario Odyssey a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Super Monkey Ball Banana Mania a 13,99€ (anziché 39,99€)

a 13,99€ (anziché 39,99€) Tetris Effect: Connected a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) The Elder Scrolls V: Skyrim a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) The Legend of Zelda: Link's Awakening a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 23,99€ (anziché 59,99€)

a 23,99€ (anziché 59,99€) TMNT: Shredder's Revenge a 16,74€ (anziché 24,99€)

a 16,74€ (anziché 24,99€) Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Xenoblade Chronicles 2 a 39,99€ (anziché 59,99€)

Ovviamente questa è soltanto una selezione parziale: il nostro consiglio è quello di consultare tutte le offerte disponibili dirigendovi alla pagina ufficiale al seguente indirizzo.

Avete tempo fino al 7 aprile per approfittare di tutte queste occasioni, ovvero poco meno di 2 settimane a partire da adesso: controllate dunque accuratamente tutte le offerte per non farvi sfuggire neanche un'occasione.