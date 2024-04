PlayStation Store, nuovi sconti di primavera fino al 95%: ecco i migliori

Sony ha deciso di rinnovare ufficialmente gli sconti di primavera di PlayStation Store con tanti nuovi giochi in offerta: le precedenti promozioni termineranno solo tra poche ore, ma già da adesso potete trovare tanti altri titoli imperdibili.

Ancora una volta potrete approfittare di risparmi fino al 95% sulle produzioni più amate, che includono non solo giochi di terze parti ma anche grandi esclusive.

Segnaliamo ad esempio le offerte su God of War Ragnarok (se lo preferite in edizione fisica, lo trovate anche su Amazon), Horizon Forbidden West e Bloodborne, oltre che su grandi titoli di terze parti come Final Fantasy VII Remake, Hogwarts Legacy e Cyberpunk 2077, solo per fare alcuni nomi.

Come sempre abbiamo deciso di aiutarvi nella vostra scelta elencando per voi i migliori nuovi giochi disponibili con gli sconti di primavera di PlayStation Store, appositamente selezionati dalla nostra redazione.

Sconti di Primavera: migliori offerte su PlayStation Store

Alan Wake Remastered a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67%

a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67% ARK: Survival Ascended a 35,99€ (anziché 44,99€) - Sconto del 20%

a 35,99€ (anziché 44,99€) - Sconto del 20% Atomic Heart a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% Batman: Arkham Collection a 7,79€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'87%

a 7,79€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'87% Bloodborne a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Call of Duty: Modern Warfare III Cassaforte a 76,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 30%

a 76,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 30% Control Ultimate Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Cyberpunk 2077 a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Death Stranding Director's Cut Deluxe a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50% Devil May Cry 5 Special Edition a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Doom Eternal Deluxe Edition a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% EA Sports FC 24 Ultimate a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60%

a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60% Final Fantasy VII Remake Intergrade a 18,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 62%

a 18,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 62% God of War Ragnarok PS5 a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% GTA V (PS5 + PS4) a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Hogwarts Legacy Digital Deluxe a 42,49€ (anziché 84,99€) - Sconto del 50%

a 42,49€ (anziché 84,99€) - Sconto del 50% Horizon Forbidden West a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Little Nightmares a 4,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 75% Marvel's Spider-Man: Miles Morales a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50% Mortal Kombat 1 Premium a 49,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 50%

a 49,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 50% Red Dead Redemption 2: Ultimate a 29,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 70%

a 29,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 70% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% Shadow of the Colossus a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Sniper Elite 4 Digital Deluxe a 4,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 95%

a 4,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 95% Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe a 5,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 90%

a 5,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 90% Star Wars Jedi: Survivor Deluxe a 49,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 50%

a 49,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 50% Street Fighter 6 a 39,19€ (anziché 69,99€) - Sconto del 44%

a 39,19€ (anziché 69,99€) - Sconto del 44% Suicide Squad: Kill the Justice League a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% The Last of Us Parte 1 Deluxe a 59,39€ (anziché 89,99€) - Sconto del 34%

Tutti i nuovi sconti di primavera di PlayStation Store termineranno il 25 aprile alle ore 00.59: significa che avete circa due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

Vi ricordiamo che abbiamo fatto come sempre una selezione parziale, ma ci sono tantissimi altri giochi imperdibili in offerta: vi consigliamo dunque di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Fate però molta attenzione alle date di scadenza, dato che sono inclusi anche gli sconti della prima ondata che termineranno tra poche ore.