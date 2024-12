Saldi 30th Anniversary su PlayStation Store: migliori giochi sotto i 5 euro

Proseguono ancora i festeggiamenti per il 30esimo anniversario delle console PlayStation in casa Sony, con numerose iniziative disponibili per gli utenti.

Oltre a una nuova schermata di avvio e temi particolarmente nostalgici, già a partire da questa settimana sono stati resi disponibili nuovi sconti speciali per il 30esimo anniversario su PlayStation Store, con riduzioni di prezzo particolarmente vantaggiose.

Per questo weekend abbiamo dunque deciso di proporvi un ulteriore aggiornamento per queste offerte a tempo limitato, proponendovi tanti giochi imperdibili che potete recuperare a meno di 5 euro l'uno (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Di seguito troverete la nostra personale selezione di migliori offerte su PlayStation Store, anche se naturalmente ci sono tante altre perle nascoste:

Sconti 30th Anniversary PlayStation Store | I migliori giochi sotto i 5 euro

Assassin's Creed Unity a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Batman: Return to Arkham a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Battlefield 1 Revolution a 3,99€ (anziché 39,99€)

a 3,99€ (anziché 39,99€) BioShock 2 Remastered a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Cars 3: In Gara per la Vittoria a 4,19€ (anziché 59,99€)

a 4,19€ (anziché 59,99€) Castlevania Requiem: Symphony & Rondo a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Darkest Dungeon a 3,29€ (anziché 21,99€)

a 3,29€ (anziché 21,99€) Darksiders Warmastered Edition a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Doom a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Dying Light a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) House Flipper a 2,49€ (anziché 24,99€)

a 2,49€ (anziché 24,99€) Kingdom Come: Deliverance Royal Edition a 3,99€ (anziché 39,99€)

a 3,99€ (anziché 39,99€) La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 4,79€ (anziché 39,99€)

a 4,79€ (anziché 39,99€) La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) LEGO Harry Potter Collection a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) LEGO Marvel's Avengers a 4,79€ (anziché 39,99€)

a 4,79€ (anziché 39,99€) Mass Effect: Andromeda a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Need for Speed Heat Deluxe Edition a 3,99€ (anziché 79,99€)

a 3,99€ (anziché 79,99€) Power Rangers: Battle For the Grid a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Road 96 a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Saints Row IV: Re-Elected a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Salt and Sanctuary a 1,79€ (anziché 17,99€)

a 1,79€ (anziché 17,99€) Sleeping Dogs Definitive Edition a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Sniper Elite V2 Remastered a 3,49€ (anziché 34,99€)

a 3,49€ (anziché 34,99€) Spiritfarer: Edizione Farewell a 3,74€ (anziché 24,99€)

a 3,74€ (anziché 24,99€) Unravel Two a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Wolfenstein: Youngblood a 4,99€ (anziché 19,99€)

La nostra è naturalmente solo una selezione parziale: potete trovare la lista completa con tutti i giochi — e contenuti aggiuntivi — disponibili in offerta a meno di 5 euro l'uno al seguente indirizzo.