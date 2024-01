UFC 5 CROLLA a 49,98€! Occasione IMPERDIBILE

Scoprite l'ultima esperienza nel mondo dei videogiochi di arti marziali con UFC 5 Standard Edition per PS5. Il gioco è attualmente in offerta su Amazon a soli 49,98€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo originale di 79,99€.

Con una grafica realistica che vi mostrerà tagli, gonfiori e contusioni accumulati durante i combattimenti e un sistema di sottomissioni migliorato, la nuova creazione di EA Sports offre un'esperienza di lotta realistica e immersiva e porta il brivido degli incontri UFC direttamente a casa vostra. Inoltre, gli aggiornamenti della Fight Week vi consentiranno di godere di nuovi contenuti ogni mese.

EA SPORTS UFC 5, chi dovrebbe acquistarlo?

UFC 5 Standard Edition per PS5 rappresenta un'ottima scelta per gli appassionati di arti marziali miste e per fan sfegatati dell'UFC. Come abbiamo visto nella nostra recensione, il gioco offre una grafica migliorata e un gameplay estremamente fluido, arricchito da oltre 64.000 combinazioni di danni facciali e da un sistema di sottomissioni innovativo.

Divertitevi con speciali incontri di arti marziali offline e con le nuove sfide multigiocatore: UFC 5 introduce la modalità Carriera Online, grazie alla quale potrete guadagnare punti aggiuntivi durante le sfide online che vi consentiranno di migliorare le abilità del nostro personaggio.

Con UFC 5, gli appassionati di arti marziali potranno rivivere i momenti salienti degli eventi UFC con una grafica incredibilmente realistica e un gameplay migliorato. A soli 49,98€, con una diminuzione del 38% dal prezzo originale di 79,99€, potrete portare il brivido del combattimento direttamente a casa vostra.

