Breaking Dimensions e Polygon Dust hanno annunciato il lancio di Rip Current, un titolo horror in prima persona che trasporta l'esperienza di sopravvivenza tra i dinosauri in un ambiente completamente inedito: le profondità marine di una stazione di ricerca sommersa. Il gioco sarà disponibile su Steam dal 23 settembre, offrendo un'alternativa inquietante ai classici del genere come Dio Crisis e Turok.

La trama si sviluppa attorno al personaggio di Carter, un membro delle operazioni speciali incaricato di investigare su una misteriosa interruzione delle comunicazioni dalla struttura subacquea Post Salvos.

Quello che inizia come una missione di routine si trasforma rapidamente in un incubo di sopravvivenza quando il protagonista scopre che gli esperimenti condotti nella stazione hanno liberato creature preistoriche modificate geneticamente nei corridoi allagati della struttura.

Un ambiente ostile sotto la superficie

L'elemento distintivo di Rip Current risiede nella sua ambientazione completamente sommersa, che aggiunge un livello di claustrofobia e vulnerabilità raramente esplorato nei giochi del genere.

I giocatori dovranno navigare attraverso le acque infette della stazione, dove predatori come il temibile Spinosaurus si nascondono nelle tenebre acquatiche. La necessità di nuotare attraverso ambienti pericolosi per progredire nella strutturacrea una dinamica di gioco unica, dove ogni movimento può attirare l'attenzione di creature letali.

Il gameplay combina elementi di sparatutto, esplorazione e survival horror. La canonica scarsità di munizioni, difatti, costringerà i giocatori a valutare attentamente ogni situazione, decidendo quando è il momento di combattere e quando è più saggio nascondersi o fuggire.

Durante l'esplorazione di Post Salvos, i giocatori dovranno raccogliere indizi sotto forma di registrazioni scientifiche, file di ricerca e i resti inquietanti del personale della stazione per ricostruire la tragedia che ha portato alla distruzione della struttura.

Rip Current, se manterrà le promesse, cercherà di colmare il vuoto lasciato da Turok (d i cui si attende un nuovo capitolo) e, soprattutto, di Dino Crisis (del quale Capcom pare abbia provato a realizzare un remake per ben due volte).

Sviluppato esclusivamente per PC, Rip Current punta a offrire un'esperienza single-player survival horror che mette alla prova sia i riflessi che i nervi dei giocatori.

La possibilità di aggiungere il titolo alla lista dei desideri è già disponibile su Steam, permettendo agli appassionati del genere di prepararsi all'immersione nelle acque pericolose di Post Salvos.