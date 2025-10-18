Bandai ha aperto i preordini per il nuovo Soul of Chogokin GX-119 Dragon Tiger King/Tiger Dragon King (Ryuko-Oh/Koryu-Oh), una figure di altissimo livello ispirata all’universo di Super Robot Wars OG Original Generations. Tamashii Nations porta così nella prestigiosa linea Soul of Chogokin due dei più iconici mecha del franchise, reinterpretandoli con un livello di ingegneria e dettagli che soddisferà anche i collezionisti più esigenti.

Dragon Tiger King/Tiger Dragon King - Soul of Chogokin GX-119

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Il modello raffigura i super robot Ryuko-Oh e Koryu-Oh, capaci di trasformarsi grazie alla combinazione tra il “Ryuo-ki” (Macchina Re Drago) e il “Koyo-ki” (Macchina Re Tigre). Il sistema di unione, basato su giunti in lega e meccanismi di precisione, consente di riprodurre entrambe le forme combinando le due unità in configurazioni differenti: con il Ryuo-ki nella parte superiore e il Koyo-ki in quella inferiore nasce il Ryuko-Oh (Dragon Tiger King), mentre invertendo le posizioni si ottiene il Koryu-Oh (Tiger Dragon King).

Questa duplice trasformazione, fedele alle meccaniche originali del videogioco, rappresenta perfettamente l’approccio tecnico e collezionistico della linea Soul of Chogokin, nota per la cura dei dettagli, l’uso di materiali pregiati e la solidità delle articolazioni.

Il GX-119 è realizzato in ABS, PVC e diecast, e misura circa 210 mm nella configurazione Ryuko-Oh e 200 mm come Koryu-Oh. Il set include un ricco assortimento di accessori: la spada Ryuo Hazan Ken, la lama per Ryuo Hazan Ken – Gekirin Dan, il Sonic Javelin, il Random Spike, le ali Macchina Drago per il Koryu-Oh e uno stand display che consente un’esposizione elegante e stabile.

Prezzo e data di uscita

Distribuito ufficialmente in Italia da Cosmic Group, il Soul of Chogokin GX-119 sarà lanciato in Giappone ad aprile 2026, con arrivo nel mercato italiano previsto per giugno 2026. Il prezzo stimato si aggira intorno ai 380,00 euro, una cifra adeguata per un modello che promette di diventare uno dei pezzi più ambiti dai fan di Super Robot Wars OG e dai collezionisti della linea Soul of Chogokin.