La strategia di Sony di trasformare le proprie esclusive PlayStation in prodotti cinematografici e televisivi sta per arricchirsi di un nuovo capitolo. Documenti giudiziari depositati nel contesto della causa legale relativa a Light of Motiram hanno svelato che un film dedicato a Horizon Zero Dawn è attualmente in fase di pre-produzione, con un debutto previsto nelle sale per il 2027. Il progetto rappresenta l'ennesimo tentativo del colosso giapponese di replicare il modello Disney, puntando a diventare una vera e propria potenza nel settore dell'intrattenimento multimediale.

Le riprese del lungometraggio dovrebbero prendere il via già nel corso del 2025, nonostante la produzione sia ancora alla ricerca di un regista. Asad Qizilbash, responsabile di PlayStation Productions, ha confermato nei documenti legali che la sceneggiatura è già stata completata e che Columbia Pictures si occuperà della produzione. La finestra temporale risulta piuttosto serrata considerando che manca ancora la figura chiave dietro la macchina da presa, ma evidentemente Sony intende rispettare la tabella di marcia prefissata.

Il personaggio di Aloy, la cacciatrice robotica diventata icona della console Sony, sarà naturalmente al centro della narrazione cinematografica. Qizilbash ha sottolineato l'importanza cruciale del personaggio non solo per il singolo progetto, ma per l'intera costruzione del franchise PlayStation nel suo complesso. La decisione di puntare sulla protagonista della saga videoludica non sorprende, considerando che i due capitoli principali della serie hanno ottenuto sia successo commerciale che consenso di critica.

Il film arriva dopo la cancellazione di una serie televisiva dedicata a Horizon Zero Dawn che era stata precedentemente annunciata per Netflix. L'annuncio ufficiale del progetto cinematografico è stato dato solo all'inizio del 2025, segnando un cambio di rotta rispetto al formato seriale precedentemente pianificato. Questo pivot strategico dimostra la volontà di Sony di mantenere un controllo più diretto sulle proprie proprietà intellettuali, producendo direttamente attraverso i propri canali piuttosto che affidarsi a piattaforme di streaming esterne.

Horizon Zero Dawn non è l'unico progetto nell'ambiziosa pipeline di PlayStation Productions. Sono attualmente in sviluppo anche una serie televisiva dedicata a God of War per Amazon Prime Video, un film basato su Ghost of Tsushima e persino un lungometraggio ispirato a Helldivers. Questa moltiplicazione di progetti paralleli testimonia le ambizioni di Sony, che intende sfruttare al massimo il valore delle proprie esclusive videoludiche più iconiche.