Gli abbonati a PlayStation Plus possono arricchire la propria esperienza di gioco con contenuti aggiuntivi gratuiti disponibili sul PlayStation Store. Sony ha infatti confermato che due dei titoli aggiunti al catalogo Extra e Premium di ottobre 2025 includono pacchetti DLC scaricabili senza costi supplementari, offrendo un valore aggiunto agli iscritti al servizio in abbonamento.

Il primo gioco a beneficiare di questa iniziativa è Yakuza: Like a Dragon, che mette a disposizione il pacchetto "Pachislot Machines". Si tratta di un'aggiunta tutt'altro che marginale per gli appassionati della serie, considerando quanto i minigiochi rappresentino un elemento distintivo dell'esperienza Yakuza. Il DLC arricchisce le sale giochi sparse per la città virtuale con quattro nuove macchine pachislot, tipiche slot machine giapponesi che costituiscono parte integrante dell'atmosfera dei titoli Sega.

Le quattro macchine incluse nel pacchetto gratuito sono Million God: Return of the Gods, Beast King Oujya no Houkou, SOUTEN-NO-KEN PONYOU e ANOTHER GOD HADES -Zeus Dethroned-. Per chi non ha familiarità con la serie, vale la pena precisare che nessun capitolo di Yakuza può considerarsi completo senza questi intrattenimenti collaterali, che rappresentano uno degli aspetti più caratteristici della formula ludica sviluppata nel corso degli anni.

L'altro titolo protagonista di questa iniziativa è V Rising, che propone un pacchetto a tema perfettamente in linea con il periodo. Il DLC "Haunted Nights Castle" permette infatti ai giocatori di personalizzare i propri castelli con decorazioni a tema Halloween, trasformando le roccaforti vampiresche in dimore ancora più suggestive e inquietanti. Si tratta di una dozzina di elementi decorativi pensati per creare l'atmosfera giusta durante le notti più spaventose dell'anno.

Il pacchetto include diverse tipologie di oggetti ornamentali: decorazioni murali con due diverse carte da parati a tema Haunted Nights, lanterne a forma di zucca, una vetrata colorata decorativa e tappeti coordinati. Non mancano elementi più elaborati come una zucca fluttuante, uno specchio in piedi, candele ornate con teschi e tre diverse zucche intagliate con espressioni variegate - una che ride, una che sogghigna e una che urla.

Per completare l'ambientazione horror, il DLC offre anche drappi di ragnatele da applicare su pilastri, pareti e finestre, oltre a una bara decorativa e un piccolo ripostiglio tematico. L'insieme di questi elementi permette ai giocatori di creare scenografie personalizzate all'interno delle proprie fortezze virtuali, sfruttando appieno lo spirito della stagione più oscura.

L'aggiornamento del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium è programmato per martedì 21 ottobre, quando i nuovi titoli insieme ai relativi contenuti scaricabili diventeranno accessibili agli abbonati. Chi desidera sfruttare questi bonus gratuiti dovrà semplicemente accedere al PlayStation Store e aggiungere i pacchetti DLC alla propria libreria digitale, un'operazione semplice che consente di massimizzare il valore dell'abbonamento senza costi aggiuntivi.