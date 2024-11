Riot Games, arriva una nuova stretta per i content creator

Alcuni community di alcuni videogiochi sanno essere davvero pericolose e tossiche, tra queste molti giochi Riot Games e l'azienda sta prendendo dei provvedimenti molto forti soprattutto contro i content creator.

Come riporta Dualshockers, Riot Games sta aggiornando i propri Termini di Servizio per includere sanzioni anche per comportamenti scorretti che avvengono al di fuori dei giochi.

La novità principale è la politica sul "Comportamento Off-Platform", con cui Riot Games mira a garantire che l’ecosistema dei contenuti legati ai suoi titoli, come League of Legends e Valorant, offra un’esperienza positiva per giocatori e creatori.

Secondo un post ufficiale sul blog dell’azienda, la nuova politica affronta comportamenti dannosi «nei vari spazi che influenzano l’esperienza di gioco.»

Per esempio, se un giocatore esprime discorsi di odio durante uno streaming di Valorant, potrebbe essere penalizzato anche se il linguaggio incriminato non è stato usato nella chat del gioco:

«Vogliamo che i nostri giochi siano divertenti e accoglienti per tutti. [...] A volte, però, alcune persone si comportano in modo particolarmente scorretto. Quando accade, vogliamo assicurarci che non possano trasferire questo atteggiamento negativo ad altri titoli Riot e creare altre esperienze spiacevoli.»

Con questo aggiornamento dei termini di servizio, l'azienda punta a colpire pratiche proibite come la sponsorizzazione di servizi di account boosting, vendita o acquisto di account, o altre attività vietate. Questo include qualsiasi tipo di promozione, che sia in streaming, video, post sui social o contenuti su piattaforme come TikTok.

La moderazione di questi contenuti arriverà con un mix di sistemi tecnologici e supervisione umana per prevenire contenuti problematici, cercando di ridurre al minimo eventuali errori di valutazione, il tutto a partire dal 3 gennaio 2025.

Tra i giochi che saranno all'attenzione di Riot Games c'è sicuramente Valorant, che da non molto è anche sbarcato su console dopo il lancio su PC.

