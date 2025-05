Ricordate la lotta tra FTC e Xbox-Activision Blizzard? Ci sono novità

Ricordate la battaglia tra FTC e Xbox-Activision Blizzard che ha tenuto banco per anni? Ci sono ancora degli strascichi e lo scontro non è formalmente finito.

Lo scontro legale tra l'ente e le aziende è stato pieno di colpi di scena e cambi di fronte, con accuse a volte molto pesanti relative alla fattibilità di Game Pass e il rischio della creazione di un monopolio totale.

In questa storia così appassionante c'è stato anche il momento di un ricorso lanciato dalla FTC lo scorso luglio, il cui esito è stato svelato nella giornata di oggi.

La Corte d'Appello federale del Nono Circuito di San Francisco ha confermato oggi la sentenza di primo grado, respingendo definitivamente la richiesta di ingiunzione preliminare avanzata dalla Federal Trade Commission contro l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft (tramite Xbox Era).

Una decisione che arriva con un ritardo paradossale, considerando che l'operazione si è conclusa ufficialmente nell'ottobre 2023, evidenziando la lentezza dei meccanismi giudiziari americani quando si confrontano con la rapidità del mercato tecnologico contemporaneo.

La FTC, lo ricorderete senz'altro, aveva tentato di bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft con diversi strumenti legali, inclusa questa richiesta di ingiunzione preliminare, nonostante l'affare fosse stato già perfezionato.

Per Microsoft, questa rappresenta l'ultima (forse?) di una serie di vittorie legali che hanno permesso la finalizzazione dell'acquisizione da $68,7 miliardi, una delle più grandi nella storia dell'industria dei videogiochi.

Nel tempo, la FTC ha cercato anche di utilizzare vecchie dichiarazioni di Bethesda per screditare Xbox in generale, relativamente al fatto che Indiana Jones e l'Antico Cerchio fosse stato pensato unicamente per l'uscita su PC e Xbox, sebbene sia arrivato su PS5 e sta vendendo anche molto bene.

In ogni caso ne è passata di acqua sotto ai ponti, perché all'epoca si parlava di monopolio mentre ora assistiamo addirittura allo sbarco di Gears of War su PS5.