Gears of War Reloaded uscirà fisico su PS5, PC e Xbox?

Una nuova voce di corridoio tocca oggi Gears of War: Reloaded, remaster del primo e storico capitolo, il quale potrebbe arrivare in formato fisico esclusivamente su PlayStation 5 e PC, lasciando fuori proprio la piattaforma su cui il franchise è nato, Xbox.

La notizia ha iniziato a circolare attraverso un post pubblicato da un utente di nome Joule sul forum ResetEra.

Qui è stata condivisa un’immagine – apparentemente tratta dal sito del rivenditore spagnolo GAME – che mostra una versione fisica di Gears of War: Reloaded per PS5, accompagnata da un semplice ma sorprendente messaggio tradotto dallo spagnolo: «Ciao! Al momento abbiamo annunci solo per le versioni PS5 e PC.»

A confermare ulteriormente l’esistenza di questa versione c’è il link diretto alla pagina prodotto sul sito ufficiale di GAME Spagna.

Naturalmente, la community non ha perso tempo a commentare la notizia. In particolare, l’utente Remark ha scritto in modo lapidario: «Il formato fisico è semplicemente morto su Xbox, amico.»

Una dichiarazione che, sebbene ironica, riflette una percezione sempre più diffusa tra i fan della piattaforma Microsoft, dove il formato digitale sembra ormai predominare anche per titoli first-party.

Il fatto che venga indicata una versione PS5 è ciò che rende il rumor particolarmente indicativo: Gears of War (che trovate anche su Amazon) è da sempre considerata una delle esclusive simbolo di Xbox, insieme a Halo e Forza (che trovate su Amazon).

La sua uscita su console Sony segna un ulteriore passo nella strategia multipiattaforma adottata da Microsoft (e ne ho parlato nel mio recente SpazioGames Original).

Se il rumor venisse confermato, sarebbe un duro colpo per i fan Xbox più tradizionalisti, legati alla collezione fisica.

L’assenza di una versione su disco per Gears of War: Reloaded su console Microsoft potrebbe rappresentare un ulteriore segnale del cambiamento di strategia in casa Xbox, sempre più orientata al digitale e ai servizi (come il Game Pass), piuttosto che alla vendita tradizionale.