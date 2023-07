Ricordate Black? Qualcuno ha dato vita alla remastered

Black è uno di quegli sparatutto in prima persona a sfondo bellico più sottovalutati di tutti i tempi.

L'FPS uscito nel 2006 grazie a EA e Criterion è finito nel dimenticatoio per via del clamore di IP ben più clamorose come Call of Duty (che trovate su Amazon).

Sembra inoltre che un sequel di Black era davvero nei piani, con sommo rammarico da parte dei fan storici del capitolo originale.

Ora, come riportato anche da GamingBible, qualcuno ha deciso di dare vita a una vera e propria remastered del gioco.

Lo YouTuber Levan ha infatti realizzato una rimasterizzazione in 4K e a 60 fotogrammi al secondo dello storico sparautto.

L'autore ha scritto: «Black è un ottimo gioco - così nostalgico. Purtroppo non c'è mai stato un sequel o un porting per PC».

Sfortunatamente, la remaster non è ancora disponibile per il download, ma è possibile vedere alcuni filmati di gioco sul canale di Levan (li trovate poco sopra).

Il progetto è stato accolto molto bene dai fan del gioco originale. Un fan ha scritto: «Ho amato questo gioco e così sembra molto più vivido», mentre un altro ha aggiunto: «Non ho mai capito perché non hanno realizzato una versione del gioco rimasterizzata per PS4. È un classico».

La storia di Black vedeva al centro l'agente della CIA Jack Kellar mentre prendeva parte a una serie di missioni che spesso si concludevano con una pioggia di fuoco e proiettili, il tutto forte di un alto tasso di distruttibilità ambientale.

Lo sparatutto in questione è ricordato per aver anticipato il filone inaugurato da Modern Warfare e Black Ops, diversi anni prima che Call of Duty abbracciasse le ambientazioni belliche moderne.

