Tenchu dovrebbe tornare, lo chiedono i fan

Ci sono serie di successo parcheggiate in un angolo ormai da molto tempo, e Tenchu è sicuramente una di quelle.

La serie di giochi stealth-action avvistabile ancora oggi su Amazon ha infatti un gran numero di appassionati dalla sua.

Ora, mentre alcuni titoli più o meno simili tentano di essere rilanciati in ottica moderna, di Tenchu neppure l'ombra.

Come riportato anche da GamingBible, i fan sembrano però abbastanza stufi di questa situazione e stanno chiedendo un nuovo capitolo della serie.

Gli appasionati del franchise non hanno perso le speranze e alcuni sperano in una rinascita, soprattutto dopo l'acquisizione di Activision da parte di Xbox, visto che il publisher ha pubblicato diversi giochi di Tenchu.

L'utente Reddit Nollieee ha condiviso un thread intitolato "My pick for an IP revival" (La mia scelta per la rinascita di una IP) che ha portato a diversi commenti che esprimevano interesse per il ritorno della serie di Tenchu.

«Avevo dimenticato che si trattava di Activision. Diamine, sì, sarebbe fantastico», si legge nel thread.

E ancora: «Prendete i miei soldi!», «Pazzesco, stavo ascoltando la colonna sonora su YouTube... che leggenda di gioco. Questo e Bushido Blade erano i miei preferiti».

Uscito nel 1998 e sviluppato da Acquire, il primo Tenchu: Stealth Assassins era un gioco per PlayStation 1 che vedeva i giocatori impegnati a superare 11 livelli in perfetto stile ninja.

La serie ha avuto un grande successo e ha portato alla realizzazione di ben nove giochi in totale, anche se la maggior parte delle nuove uscite era disponibile solo in Giappone.

L'ultimo capitolo, Tenchu: Shadow Assassins, è uscito nel 2008 e da allora la serie è rimasta nell'ombra.

È interessante notare che FromSoftware, gli sviluppatori di soulslike come Dark Souls, Bloodborne ed Elden Ring, aveva originariamente deciso di sviluppare un sequel di Tenchu.

Durante lo sviluppo, però, il team avrebbe cambiato direzione e deciso di trasformare il gioco in una nuova IP, che ha portato al grande successo di Sekiro: Shadow's Die Twice.

