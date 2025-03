Respawn ha cancellato un nuovo FPS, senza neanche annunciarlo

I fan che speravano in un ritorno di Respawn sugli sparatutto multiplayer dovranno attendere ancora a lungo: pare infatti che sia stato cancellato un nuovo progetto inedito, mai annunciato ufficialmente.

Come segnalato da Dexerto, la notizia è arrivata direttamente da Emilee Evans, ex Assistente Esecutiva e Coordinatrice di Produzione in Respawn, che ha rivelato l'improvvisa cancellazione di un progetto al quale lei e il suo team stavano lavorando.

Pare che questo sparatutto multiplayer fosse in sviluppo da almeno un anno e, come conseguenza della cancellazione, sia arrivata una nuova ondata di licenziamenti per lo studio di Electronic Arts.

Emilee Evans ha infatti pubblicato su LinkedIn di essere alla ricerca di un nuovo impiego, confermando la fine improvvisa di questo progetto:

«Il progetto di incubazione non annunciato di cui ho fatto parte nell'ultimo anno è stato cancellato questa settimana».

Sebbene manchino dettagli ufficiali su questo progetto, sappiamo che Respawn negli ultimi anni cercava personale proprio per un progetto di incubazione, i cui candidati ideali dovevano avere esperienza con lo sviluppo di sparatutto multiplayer in prima persona.

Un annuncio che aveva fatto inizialmente pensare a un possibile Titanfall 3, anche se devo sottolineare che non è mai arrivata alcuna conferma in merito: speriamo naturalmente che non sia stato proprio il terzo capitolo a essere improvvisamente cancellato.

Oggi Respawn è nota al grande pubblico non solo per Apex Legends, sparatutto live service che sta affrontando un periodo molto difficile, ma anche e soprattutto per la serie in single-player Star Wars Jedi (trovate l'ultimo capitolo su Amazon).

Questo misterioso sparatutto multiplayer poteva dunque rappresentare un "ritorno alle origini" per il team di sviluppo, che oggi deve purtroppo invece fare i conti con la crisi del settore e gli ennesimi licenziamenti di cui sono costretto a parlarvi sulle nostre pagine.

Almeno non dovrebbe esserci nulla da temere per il terzo capitolo della saga di Cal Kestis: recentemente EA aveva confermato che il team era già al lavoro sull'episodio finale della trilogia.